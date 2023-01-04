На дне карьерного озера. Найдены остатки корабля времен Елизаветы I

Морские археологи недавно изъяли остатки почти 500-летнего корабля Елизаветинской эпохи, обнаруженного на дне карьерного озера примерно в 300 метрах от побережья графства Кент на юге Англии.

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Недавние исследования подтвердили, что корабль построен из древесины, заготовленной где-то между 1558 и 1580 годами, что доказывает, что неизвестный корабль построен во времена правления королевы Елизаветы I (1558-1603 гг.), сообщают Ancient Origins.

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Хорошо сохранившиеся бревна судна эпохи Тюдоров были впервые обнаружены в апреле 2022 года во время дноуглубительных работ, проводимых компанией CEMEX UK, имеющей доступ к карьеру графства Кент на мысе Дангенесс. Поняв, что они нашли что-то важное, сотрудники CEMEX предупредили Совет графства Кент, который со своей стороны связался с организацией "Историческая Англия", чтобы сообщить о находке. Организация, занимающаяся охраной памятников, связала Совет с Уэссекской археологией, а также предоставила экстренное финансирование для поддержки раскопок на месте карьера.

Археологи Уэссекса не уверены, что корабль потерпел крушение на своем нынешнем месте в 16 веке, когда мыс Ла-Манша и его карьер могли быть погружены под океан. Не менее возможно, что корабль был просто брошен в карьерном озере, когда он отслужил свой срок. Для определения состояния корабля к моменту, когда он оказался в нынешнем месте, потребуется гораздо более тщательное исследование брусовых конструкций судна.

[ + – ] "Найти корабль конца 16-го века, сохранившийся в осадке карьера, было неожиданной, но очень желанной находкой", — сообщил морской археолог Андреа Хамел Фото: Wessex Archaeology)

В настоящее время невозможно идентифицировать судно, но все равно это удивительная находка. "Найти корабль конца 16-го века, сохранившийся в осадке карьера, было неожиданной, но очень желанной находкой", — сообщил морской археолог Андреа Хамел.

Очень мало судов 16 века сохранилось или найдено, несмотря на то, что это был активный период в истории британского мореходства. Во времена Елизаветинской эпохи торговля значительно расширилась, и Ла-Манш служил основным маршрутом для двигавшихся через регион кораблей. Ла-Манш использовали английские торговые суда, плававшие вдоль и поперек атлантического побережья Западной Европы в этот период.

[ + – ] Его останки были хорошо защищены в карьерном озере, и археологи из Уэссекса смогли извлечь из корпуса корабля более 100 бревен. Фото: Wessex Archaeology)

Тайны судоходства и судостроения эпохи Тюдоров

Независимо от того, почему и как корабль оказался там, где он оказался, место его последнего упокоения было случайным. Его останки были хорошо защищены в карьерном озере, и археологи из Уэссекса смогли извлечь из корпуса корабля более 100 бревен.

С помощью Исторической Англии они провели дендрохронологический анализ древесины, который показал, что древесина для корабля заготовлена во второй половине 16 века. Древесина была английским дубом, который известен своей крепостью и надежностью и оставался основным материалом в английском судостроении вплоть до середины 19 века. Королева Елизавета I была озабочена возможным дефицитом древесины во время своего правления и заказала масштабный проект по пересадке лесов, чтобы обеспечить достаточное количество английского дуба для строителей, строивших торговые суда или военные корабли.

16 век стал временем изменений и эволюции в английском судостроении, как и в североевропейском судостроении в целом. В этот период произошел значительный переход от традиционного клинкерного строительства (стиль, связанный с судостроительной практикой викингов) к каркасному стилю строительства, в котором сначала строился внутренний каркас корабля, а позже добавлялся настил для создания гладкого внешнего корпуса.

Новый стиль использовали в строительстве "Мэри Роуз", возможно, самого известного английского корабля, потерпевшего крушение. Его построили между 1509 и 1511 годами по приказу короля Генриха VIII, заказавшего его как главный корабль своего военно-морского флота. Это значит, что на время постройки недавно найденного корабля техника уже была хорошо отработана. Примечательно, что именно на таких кораблях пересекали Атлантику первые английские поселенцы в Новом Свете (Америке).

[ + – ] Археологи из Уэссекса тщательно изучают найденные бревна, используя лазерное сканирование и цифровую фотографию для фиксации своих находок. Фото: Wessex Archaeology)

Археологическое сокровище, которое сохранит во веки

В общем, о судостроении и судоходстве вдоль побережья Ла-Манша периода Тюдоров и, в частности, Елизаветинской эпохи еще многое остается неизвестным. По мере того как исследователи будут продолжать работу на вновь открывшемся корабле, эта ситуация должна измениться к лучшему.

"Остатки этого корабля действительно важны, они помогают нам понять не только само судно, но и более широкий ландшафт судостроения и торговли в этот динамичный период", — заявил Энтони Ферт, руководитель отдела стратегии морского наследия "Исторической Англии". "Сотрудники CEMEX заслуживают нашей благодарности за то, что признали, что эта неожиданная находка является чем-то особенным, и за то, что обратились за помощью к археологам".

Археологи из Уэссекса тщательно изучают найденные бревна, используя лазерное сканирование и цифровую фотографию для фиксации своих находок. После завершения этой работы планируется перезахоронить бревна в карьерном озере, где ил поможет сохранить их на неопределенный срок.

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