На дні кар'єрного озера. Знайдено залишки корабля часів Єлизавети І

Морські археологи нещодавно вилучили залишки майже 500-річного корабля Єлизаветинської епохи, виявленого на дні кар'єрного озера приблизно за 300 метрів від узбережжя графства Кент на півдні Англії.

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Нещодавні дослідження підтвердили, що корабель побудований з деревини, заготовленої десь між 1558 і 1580 роками, що доводить, що невідомий корабель побудований за часів правління королеви Єлизавети І (1558-1603 рр.), повідомляють Ancient Origins.

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Добре збережені колоди судна епохи Тюдорів були вперше виявлені у квітні 2022 року під час днопоглиблювальних робіт, які проводила компанія CEMEX UK, що має доступ до кар'єру графства Кент на мисі Дангенесс. Зрозумівши, що вони знайшли щось важливе, співробітники CEMEX попередили Раду графства Кент, яка, зі свого боку, зв'язалася з організацією "Історична Англія", щоб повідомити про знахідку. Організація, що займається охороною пам'яток, зв'язала Раду з Уессекською археологією, а також надала екстрене фінансування для підтримки розкопок на місці кар'єру.

Археологи Уессексу не впевнені, що корабель зазнав аварії на своєму нинішньому місці в 16 столітті, коли мис Ла-Маншу і його кар'єр могли бути занурені під океан. Не менш можливо, що корабель був просто кинутий в кар'єрному озері, коли він відслужив свій термін. Для визначення стану корабля на момент, коли він опинився в нинішньому місці, буде потрібно набагато більш ретельне дослідження брусових конструкцій судна.

[ + – ] "Знайти корабель кінця 16-го століття, що зберігся в осаді кар'єру, було несподіваною, але дуже бажаною знахідкою", — повідомив морський археолог Андреа Хамел Фото: Wessex Archaeology

На цей час неможливо ідентифікувати судно за назвою. З усім тим це все одно надзвичайна знахідка. "Знайти корабель кінця 16-го століття, що зберігся в осаді кар'єру, було несподіваною, але дуже бажаною знахідкою", — повідомив морський археолог Андреа Хамел.

Дуже мало суден 16-го століття збереглося або знайдено, попри те, що це був активний період в історії британського мореплавства. За часів Єлизаветинської епохи торгівля значно розширилася, і Ла-Манш слугував основним маршрутом для кораблів, що рухалися через регіон. Ла-Манш використовували англійські торгові судна, які плавали вздовж і впоперек атлантичного узбережжя Західної Європи в цей період.

[ + – ] Його рештки були добре захищені в кар'єрному озері, і археологи з Уессексу змогли витягти з корпусу корабля понад 100 колод Фото: Wessex Archaeology

Таємниці судноплавства і суднобудування епохи Тюдорів

Незалежно від того, чому і як корабель опинився там, де він опинився, місце його останнього спочинку було випадковим. Його рештки були добре захищені в кар'єрному озері, і археологи з Уессексу змогли витягти з корпусу корабля понад 100 колод.

За допомогою "Історичної Англії" вони провели дендрохронологічний аналіз деревини, який показав, що деревина для корабля заготовлена у другій половині 16-го століття. Деревина була англійським дубом, який відомий своєю міцністю і надійністю та залишався основним матеріалом в англійському суднобудуванні аж до середини 19 століття. Королева Єлизавета I була занепокоєна можливим дефіцитом деревини під час свого правління і замовила масштабний проєкт з пересадки лісів, щоб забезпечити достатню кількість англійського дуба для будівельників, які будували торгові судна або військові кораблі.

16 століття стало часом змін та еволюції в англійському суднобудуванні, як і в північноєвропейському суднобудуванні в цілому. У цей період відбувся значний зсув від традиційного клінкерного будівництва (стиль, пов'язаний з суднобудівною практикою вікінгів) до каркасного стилю будівництва, в якому спочатку будувався внутрішній каркас корабля, а пізніше додавався настил для створення гладкого зовнішнього корпусу.

Новий стиль використали у будівництві "Мері Роуз", можливо, найвідомішого англійського корабля, що зазнав аварії. Його побудували між 1509 і 1511 роками за наказом короля Генріха VIII, який замовив його як головний корабель свого військово-морського флоту. Це означає, що на час побудови нещодавно знайденого корабля техніка вже була добре відпрацьована. Показово, що саме на таких кораблях перетинали Атлантику перші англійські поселенці в Новому Світі (Америці).

[ + – ] Археологи з Уессекса ретельно вивчають знайдені колоди, використовуючи лазерне сканування і цифрову фотографію для фіксації своїх знахідок Фото: Wessex Archaeology

Археологічний скарб, який збережуть на віки

Загалом, про суднобудування і судноплавство вздовж узбережжя Ла-Маншу періоду Тюдорів і, зокрема, Єлизаветинської епохи ще багато чого залишається невідомим. В міру того, як дослідники продовжуватимуть роботу на нововиявленому кораблі, ця ситуація має змінитися на краще.

"Залишки цього корабля дійсно важливі, вони допомагають нам зрозуміти не тільки саме судно, але і ширший ландшафт суднобудування і торгівлі в цей динамічний період", — заявив Ентоні Ферт, керівник відділу стратегії морської спадщини "Історичної Англії". "Співробітники CEMEX заслуговують на нашу подяку за те, що визнали, що ця несподівана знахідка є чимось особливим, і за те, що звернулися за допомогою до археологів".

Археологи з Уессексу ретельно вивчають знайдені колоди, використовуючи лазерне сканування і цифрову фотографію для фіксації своїх знахідок. Після завершення цієї роботи планується перезахоронити колоди в кар'єрному озері, де мул допоможе зберегти їх на невизначений термін.

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