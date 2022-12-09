Слід скарбів. У США знайдено уламок пароплава, який перевозив золото на 5 млн доларів

"Пацифік", на борту якого перебували щонайменше 275 членів екіпажу та пасажирів, розпався після зіткнення з вітрильником "Орфей" 4 листопада 1875 року

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Археологи з Northwest Shipwreck Alliance стверджують, що виявили уламки втраченого пароплава, який затонув у 1875 році, повідомляє Express. На борту був вантаж золота на суму майже 178 800 доларів США, що сьогодні коштує приблизно 5 мільйонів доларів.

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Пароплав "Пацифік" затонув після зіткнення в темряві з вітрильником "Орфей" на південний захід від мису Флеттері, штат Вашингтон, 4 листопада 1875 року. Лише двоє з понад 275 пасажирів і членів екіпажу вижили, що робить цю подію найбільш смертоносною морською катастрофою свого часу, яка сталася вздовж західного узбережжя США. Під час зіткнення "Пацифік" здійснював рейс між Вікторією (Британська Колумбія) і Сан-Франциско (Каліфорнія).

Фактично, вантаж корабля — окрім 2000 мішків вівса, 300 тюків хмелю, 250 шкур, 11 бочок жиру та двох ящиків опіуму — також включав близько 200 фунтів золота. Тепер двоє експертів, Метью МакКолі та Джефф Хаммел, вважають, що їм вдалося знайти загублений пароплав.

Філіп Дрю, колега експертів з Northwest Shipwreck Alliance, прокоментував подію: "Це відкриття було скоріше повільним усвідомленням, ніж моментальним прозрінням".

Для збору достатньої кількості даних і доказів це місце потребувало ретельного та повторного дослідження за допомогою сонара та занурень підводного апарату з дистанційним керуванням.

Попереду ще роки важкої роботи, щоб розкопати затонулий корабель, дотримуючись відповідних заходів для відновлення та збереження артефактів.

На думку експертів, ознакою того, що затонуле судно, яке вони знайшли, є саме "Пацифіком", є відкриття двох круглих западин на морському дні на невеликій відстані від решти затонулого судна. Вважається, що це гребні колеса пароплава.

[ + – ] Археологи з Northwest Shipwreck Alliance стверджують, що виявили уламки втраченого пароплава Фото: PEN NEWS

Попри те, що суд надав команді Northwest Shipwreck Alliance ексклюзивні права на порятунок затонулого корабля, вони не розголошують його точне місцезнаходження. Однак вони виявили, що пароплав лежить приблизно за 23 милі від берега, на глибині 1000–2000 футів.

Northwest Shipwreck Alliance планує відкрити музей, присвячений демонстрації артефактів, знайдених під час пошуків затонулих кораблів.

Хоча офіційні дані свідчать про те, що внаслідок катастрофи загинули 275 людей, фактична кількість могла бути більшою, оскільки діти могли плавати без квитків.

За словами експертів, жодних людських решток на місці аварії поки не виявлено — і, враховуючи сильну течію та глибину води, навряд чи їх знайдуть, додали вони.

[ + – ] Northwest Shipwreck Alliance планує відкрити музей, присвячений демонстрації артефактів, знайдених під час пошуків затонулих кораблів Фото: Public Domain

"Орфей" — вітрильне судно, яке випадково звернуло на шлях "Пацифіка" після того, як його другий помічник сприйняв вогні на борту "Пацифіка" за вогні маяка Кейп-Флеттері — пережило зіткнення, але тієї ж ночі сіло на мілину на протоці Барклай-Саунд після чергової помилкової корекції курсу.

Однак, на відміну від пасажирів "Пацифіка", екіпаж "Орфея" вийшов на берег, його врятувала американська податкова служба.

Фокус вже розповідав про скарби з затонулого корабля. Знахідки часів Золотої лихоманки виставили на аукціон.

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