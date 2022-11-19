Свідок великих морських битв. На дні озера в Норвегії виявили корабель віком 700 років

Судно, яке має ознаки будівництва епохи не тільки вікінгів, а й середньовіччя, підійматимуть за допомогою роботів.

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Археологи в Норвегії зробили нове відкриття. Під час обстеження однієї з водойм помітили корабель на дні. Вважається, що його вік може досягати понад 700 років, пише Science Norway.

Знахідку виявили в одному із найбільших озер країни — Мйоса. Морський археолог порівнює його з великим фіордом. Колись у цих водах пролягали торгові шляхи. Тому часто тут знаходять уламки човнів.

Водночас глибше за 20-30 метрів ніхто ніколи не досліджував. Інші кораблі знаходили тільки на мілководді дайвери-археологи. Однак кілька тижнів тому почали досліджувати водойму глибше за допомогою новітніх технологій. Двотижневе картографування охопило площу 40 квадратних кілометрів.

Підводний апарат зміг виявити уламки корабля на глибині 410 метрів. Судно має 10 метрів завдовжки та 2,5 метра завширшки. Дослідники вважають, що колись це був великий корабель.

Один із дослідників Ойвінд Одегорд припустив, що корабель уже знаходився на дні. Можливо, внаслідок зіткнення із чимось. Також зауважили, що деякі елементи металу стали іржавіти. Попередньо національні ЗМІ оголосили, що це є корабель вікінгів.

Але Одегорд зазначив, що це не так. Адже вікінги мали рульове весло з боку. Водночас у виявленого корабля воно знаходиться в задній частині. Саме таке розташування було популярне у середні віки. Тому це дозволяє вважати, що корабель віком близько 700 років. Також дослідники зазначили, що корабель збудований відповідно до скандинавських традицій. Крім того, його залишки мають бути у відмінному стані через прісну воду.

Археологи зазначили, що на початку ХІІ-ХІІІ ст. на Мйосі відбувалися величезні морські битви. Також у цей час за допомогою цієї водойми перевозили різноманітні товари із сучасного Осло.

Затонулий корабель планують підняти. Однак за допомогою роботів це буде надскладне завдання. Вчені також намагалися отримати більше якісних знімків, але не змогли через сильну течію.

Дослідники сподіваються, що найближчим часом вдасться знайти ще кілька кораблів. Наступні п'ять років Мйосу досліджуватимуть ретельніше.

Раніше Фокус писав, що в Естонії ймовірно знайшли один з найбільших судів у Європі часів Середньовіччя.