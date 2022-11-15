Титанік середньовіччя. Чим дивує археологів найбільше затонуле судно ХІV століття в Естонії

Цей корабель був одним із найбільших у Європі та мав незвичайну конструкцію.

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Археологи помітили цікаву знахідку в несподіваному місці. На будівельному майданчику в Таллінні помітили цілий уламок корабля. Після його вивчення вирішили, що судно було унікальним у своєму роді, — пише ERR.

Уламок було знайдено на площі вулиці Лоотсі на глибині приблизно 1,5 метри. Це неподалік гавані Старого міста. Археологи схиляються до думки, що раніше на цій землі була вода. Після досліджень також з'ясували, що цей затонулий корабель був одним із найбільших, які знаходили в Європі. Він має довжину 24,5 м, ширину — 9 м та висоту 4 метри.

Учені зробили висновок, що корабель міг бути незвичайним для того періоду. Він був перехідним судном — між одномачтовим і двощогловим. Знайдені уламки належать до XIV століття. У минулі часи такі кораблі використовувалися для торгівлі на Балтійському морі. У той час Таллінн ще називався Ревалем і був важливим портом.

Одна з виявлених деталей вказує на ребро, де колись могла триматися щогла. Це підтверджує твердження про 2 щогли і перехідну конструкцію.

Також є приблизно 150 елементів у добре збереженому стані. Вони стосуються початкової конструкції корабля і дають уявлення про нього. Археологи вважають, що речі на зразок взуття і ременів екіпаж викинув у море, коли судно тонуло.

Зі знайдених артефактів також був навігаційний прилад. Можна було побачити рештки щурів. Для археологів знахідка надзвичайно цінна через добре збережені й майже всі деталі.

Наступні 5 років корабель вивчатимуть у закритому приміщенні. Поки що споруду виставили на тендер. Виставити корабель для громадськості планують у новій будівлі.

Раніше Фокус писав про виявлення "човна-примари" в озері на території штату Каліфорнія. На ньому бував раніше президент США.