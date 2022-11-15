Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

"Примарний" човен. У Каліфорнійському озері знайшли десантне судно, на якому бував президент США (фото)

Кораблі, корабельна аварія, війна, Друга світова

На цій моделі під час війни бував 34 президент США — Дуайт Ейзенхауер.

Related video

Озеро Шаста розташоване в однойменному окрузі США. Воно є найбільшим водосховищем штату Каліфорнія. Минулого року у ньому знайшли особливо цінний артефакт — десантний корабель часів Другої світової війни, пише Fox 11.

Наразі тривають реставраційні роботи. Офіційне найменування корабля — човен Гіггінса. Раніше такі використовувала для форсування берегів. Спочатку солдати спускалися з великих авіаносців, а потім на Гіггінсах прямували до суші. Від цих човнів залежав успіх атак.

Гігінс, авіаносці, війна, зброя Fullscreen

Археолог Пітер Шмідт був здивований, він зазначив, що не очікував побачити транспортний човен ХХ століття у такому хорошому стані.

Десантний корабель було знайдено у 2021 році. Він був на дні каліфорнійського озера. Хоча таких човнів було багато раніше, сьогодні вони знаходяться рідко. З близько 23 тисяч збудованих суден залишилося лише 20. Тому відкриття стало досить особливим.

Посадовці прозвали знайдений Гіггінс "човном-привидом". Поки не ясно, як він зміг потрапити в озеро Шаста і затонути там.

Цей корабель знайшли випадково. У цьому допомогла зміна клімату. Останніми роками у Каліфорнії продовжується посуха. Тому десантний корабель під маркування 31-17 вийшов з водойми. Вода опустилася так низько, що це дозволило повністю розкопати корабель.

Судно, дно озера, морська археологія Fullscreen

Раніше цей вид човна було прикріплено до ударного корабля USS Monrovia. Такий використовував Джордж Паттон після вторгнення на Сицилію. У ньому був штаб. На цьому човні також побував і генерал Дуайт Ейзенхауер ще до того, як вони почали брати участь у битвах у Тихому океані.

Історики зазначають, що артефакт є надзвичайно цінним. Оскільки такі човни можуть допомагати наступним поколінням, вивчати історію Другої світової війни.

Після відновлення човен буде виставлено у Музеї національної гвардії у Небрасці. Це рідний штат Ендрю Гіггінса — американського бізнесмена та кораблебудівника.

Раніше Фокус писав про втраченого американського бомбардувальника, якого зовсім недавно знайшли біля берегів Данії.