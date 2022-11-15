"Примарний" човен. У Каліфорнійському озері знайшли десантне судно, на якому бував президент США (фото)

На цій моделі під час війни бував 34 президент США — Дуайт Ейзенхауер.

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Озеро Шаста розташоване в однойменному окрузі США. Воно є найбільшим водосховищем штату Каліфорнія. Минулого року у ньому знайшли особливо цінний артефакт — десантний корабель часів Другої світової війни, пише Fox 11.

Наразі тривають реставраційні роботи. Офіційне найменування корабля — човен Гіггінса. Раніше такі використовувала для форсування берегів. Спочатку солдати спускалися з великих авіаносців, а потім на Гіггінсах прямували до суші. Від цих човнів залежав успіх атак.

Археолог Пітер Шмідт був здивований, він зазначив, що не очікував побачити транспортний човен ХХ століття у такому хорошому стані.

Десантний корабель було знайдено у 2021 році. Він був на дні каліфорнійського озера. Хоча таких човнів було багато раніше, сьогодні вони знаходяться рідко. З близько 23 тисяч збудованих суден залишилося лише 20. Тому відкриття стало досить особливим.

Посадовці прозвали знайдений Гіггінс "човном-привидом". Поки не ясно, як він зміг потрапити в озеро Шаста і затонути там.

Цей корабель знайшли випадково. У цьому допомогла зміна клімату. Останніми роками у Каліфорнії продовжується посуха. Тому десантний корабель під маркування 31-17 вийшов з водойми. Вода опустилася так низько, що це дозволило повністю розкопати корабель.

Раніше цей вид човна було прикріплено до ударного корабля USS Monrovia. Такий використовував Джордж Паттон після вторгнення на Сицилію. У ньому був штаб. На цьому човні також побував і генерал Дуайт Ейзенхауер ще до того, як вони почали брати участь у битвах у Тихому океані.

Історики зазначають, що артефакт є надзвичайно цінним. Оскільки такі човни можуть допомагати наступним поколінням, вивчати історію Другої світової війни.

Після відновлення човен буде виставлено у Музеї національної гвардії у Небрасці. Це рідний штат Ендрю Гіггінса — американського бізнесмена та кораблебудівника.

Раніше Фокус писав про втраченого американського бомбардувальника, якого зовсім недавно знайшли біля берегів Данії.