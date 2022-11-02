З часів Другої світової: біля берегів Данії знайшли втрачений бомбардувальник (фото)

Розроблений авіаційною компанією Consolidated Aircraft під час Другої світової війни бомбардувальник В-24 задіяли для операцій у Європі, Китаї, Бірмі, Індії та Азії. Морським археологам поки вдалося підняти пропелер та парашут.

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Нещодавно у Данії відбулася визначна подія. Морські археологи під час досліджень узбережжя натрапили на літак Другої світової війни, пише видання Express.

Літак має американське походження. У XX столітті він відомий як важкий бомбардувальник В-24. Його розробила авіаційна компанія Consolidated Aircraft. Під час Другої світової війни цей літак задіяли для операцій у Європі, Китаї, Бірмі, Індії, а також Азії та Середземномор'ї.

На його уламки натрапили ще раніше — у 2019 році. Першими знахідку відкрили дайвери-аматори. Військово-морські сили Данії доклали зусиль, щоб обмежити доступ до літака. Бомбардувальник В-24 перебував у безпеці.

Лише тепер дайвери з Trident Archäologie, європейського відділу британської Wessex Archaeology, змогли витягти різні артефакти з уламків, що затонули. Вони допоможуть експертам у галузі ідентифікувати літак. Дослідникам вдалося підняти пропелер, парашут та особисті речі екіпажу.

У дослідженні беруть участь не лише данська влада, а й Облікова агенція військовополонених Міністерства оборони США. Воно відповідає за пошук і репатріацію американців, які потрапили до списків зниклих безвісти або військовополонених.

Кінець цілі цього дослідження — визначити та репатріювати останки членів екіпажу В-24. За словами археологів, їхні особи не розриватимуть. Принаймні поки не поінформують сім'ю загиблих і завершать аналіз місця.

Один зі співробітників також додав, що це досить рідкісна знахідка. Вона дозволяє пов'язати людей сьогодні із минулим. Він підсумував, що команда морських археологів успішно вилучила докази з бомбардувальника, попри штормову погоду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлення рідкісного екземпляра човна Whaleback у Північній Америці.