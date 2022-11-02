Со времен Второй мировой: у берегов Дании нашли потерянный бомбардировщик (фото)

Разработанный авиационной компанией Consolidated Aircraft во время Второй мировой войны, бомбардировщик В-24 задействовали для операций в Европе, Китае, Бирме, Индии и Азии. Морским археологам пока что удалось поднять пропеллер и парашют.

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Недавно в Дании произошло выдающееся событие. Морские археологи во время исследований побережья наткнулись на самолет Второй мировой войны, — пишет издание Express.

Самолет имеет американское происхождение. В ХХ веке он был известен как тяжелый бомбардировщик В-24. Его разработала авиационная компания Consolidated Aircraft. Во время Второй мировой войны этот самолет был задействован для операций в Европе, Китае, Бирме, Индии, а также в Азии и Средиземноморье.

На его обломки наткнулись еще раньше – в 2019 году. Первыми находку открыли дайверы-любители. Военно-морские силы Дании приложили усилия, чтобы ограничить доступ к самолету. Бомбардировщик В-24 находился в безопасности.

Только теперь дайверы из Trident Archäologie, европейского отдела британской Wessex Archaeology, смогли извлечь разные артефакты из затонувших обломков. Они помогут экспертам в области идентифицировать самолет. Исследователям удалось поднять пропеллер, парашют и личные вещи экипажа.

В исследовании принимают участие не только датские власти, но и Учетное агентство военнопленных Министерства обороны США. Оно отвечает за поиск и репатриацию американцев, попавших в списки пропавших без вести или военнопленных.

Конец цели этого исследования – определить и репатриировать останки членов экипажа В-24. По словам археологов, их личности разрывать не будут. По крайней мере, пока не проинформируют семью погибших и завершат анализ места.

Один из сотрудников также добавил, что это достаточно редкая находка. Она позволяет связать людей сегодня с прошлым. Он подытожил, что команда морских археологов успешно изъяла доказательства из бомбардировщика, несмотря на штормовую погоду.

Напомним, ранее Фокус писал об обнаружении редкого экземпляра лодки Whaleback в Северной Америке.