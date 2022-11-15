"Призрачная" лодка. В Калифорнийском озере нашли десантное судно, на котором бывал президент США (фото)

На этой модели во время войны бывал 34-й президент США — Дуайт Эйзенхауэр.

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Озеро Шаста расположено в одноименном округе в США. Оно является самым большим водохранилищем штата Калифорния. В прошлом году в нем нашли особо ценный артефакт – десантный корабль времен Второй мировой войны, — пишет Fox 11.

В настоящее время продолжаются реставрационные работы. Официальное наименование корабля – лодка Хиггинса. Раньше такие использовала для форсирования берегов. Сначала солдаты спускались с крупных авианосцев, а затем на Хиггинсах направлялись к суше. От этих лодок зависел успех атак.

Археолог Питер Шмидт был удивлен, он отметил, что не ожидал увидеть транспортную лодку ХХ века в таком хорошем состоянии.

Десантный корабль был найден в 2021 году. Он находился на дне калифорнийского озера. Хотя таких лодок было очень много раньше, сегодня они находятся редко. Из около 23 тысяч построенных судов осталось только 20. Поэтому открытие стало достаточно особенным.

Должностные лица прозвали найденный Хиггинс "лодкой-призраком". Пока не ясно, каким образом она смогла попасть в озеро Шаста и затонуть там.

Этот корабль был найден случайно. В этом помогло изменение климата. В последние годы в Калифорнии продолжается засуха. Поэтому десантный корабль под маркировку 31-17 вышел из водоема. Вода опустилась так низко, что это позволило полностью раскопать корабль.

Ранее этот вид лодки был прикреплен к ударному кораблю USS Monrovia. Такой использовал Джордж Паттон после вторжения на Сицилию. В нем находился штаб. На этой лодке также побывал и генерал Дуайт Эйзенхауэр — еще до того, как они начали участвовать в сражениях в Тихом океане.

Историки отмечают, что артефакт чрезвычайно ценен. Поскольку такие лодки могут помогать следующим поколениям изучать историю Второй мировой войны.

После восстановления лодка будет выставлена ​​в Музее национальной гвардии в Небраске. Это родной штат Эндрю Хиггинса – американского бизнесмена и кораблестроителя.

Ранее Фокус писал о потерянном американском бомбардировщике, который совсем недавно нашли у берегов Дании.