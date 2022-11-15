Титаник средних веков. Чем удивляет археологов самое большое затонувшее судно ХІV века в Эстонии

Этот корабль был одним из самых больших в Европе и имел необычную конструкцию.

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Археологи обнаружили интересную находку в неожиданном месте. На строительной площадке в Таллинне обнаружили целый обломок корабля. После его изучения решили, что судно было уникальным в своем роде, — пишет ERR.

Обломок был найден на площади улицы Лоотси на глубине около 1,5 метра. Это недалеко от гавани Старого города. Археологи склоняются к мнению, что раньше на этой земле была вода. После исследований также выяснили, что этот затонувший корабль был одним из самых больших, которые находили в Европе. Он имеет длину 24,5 м, ширину – 9 м и высоту 4 метра.

Ученые заключили, что корабль мог быть необычным для того периода. Он был переходным судном – между одномачтовым и двухмачтовым. Обнаруженные обломки относятся к XIV веку. В прошлые времена подобные корабли использовались для торговли на Балтийском море. В тот период Таллинн еще назывался Ревалем и был важным портом.

Одна из обнаруженных деталей указывает на ребро, где когда-то могла держаться мачта. Это подтверждает утверждение о 2 мачтах и ​​переходной конструкции.

Также присутствует около 150 элементов в хорошо сохраненном состоянии. Они касаются начальной конструкции корабля и дают представление о нем. Археологи считают, что вещи наподобие обуви и ремней экипаж выбросил в море, когда судно тонуло.

Из обнаруженных артефактов также был навигационный прибор. Можно было увидеть останки крыс. Для археологов находка чрезвычайно ценна из-за хорошо сохранившихся и почти целых деталей.

Следующие 5 лет корабль будут изучать в закрытом помещении. Пока сооружение выставили на тендер. Выставить корабль для общественности планируют в новом здании.

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