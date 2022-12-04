Скарби із затонулого корабля. Артефакти Золотої лихоманки виставили на аукціон

Відтоді, як чимало років тому почали підіймати скарби із затонулого у 1857 році біля берегів Південної Кароліни корабля, золота продали на десятки мільйонів доларів.

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Вчені, історики та колекціонери вважають, що справжні скарби мають тільки надійти на аукціон. Вперше сотні артефактів часів Золотої лихоманки, поховані в уламках корабля "Центральна Америка", виставлять на публічний продаж, пише Phys.org.

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[ + – ] Корабель "Центральна Америка" затонув після потрапляння в ураган у вересні 1857 року внаслідок однієї з найстрашніших морських катастроф в американській історії Фото: Library of Congress via AP

Пароплав, відомий як "Корабель золота", затонув 12 вересня 1857 року під час урагану на шляху з Панами до Нью-Йорка. Тоді ж загинуло близько 425 осіб, 153 особи врятували. Разом з тим понад століття багато їхніх речей й досі запечатані й заховані на глибині близько 2,2 тис. метрів під водами Атлантичного океану.

Головний науковець кожної занурювальної місії Боб Еванс вважає, що ці предмети можуть дати неймовірне уявлення про повсякденне життя пасажирів, а також членів екіпажу, попри свою звичайність та буденність на перший погляд.

Кілька безцінних раритетів можуть принести до мільйона доларів на публічному аукціоні в Ріно. Серед таких кришка від найстарішої відомої скриньки зі скарбами Веллс Фарго або грубі робочі штани шахтаря часів Золотої лихоманки — можливо, одні з перших у своєму роді, зроблені Леві Строссом або за його замовленням.

[ + – ] Пара робочих штанів, можливо, зроблених Леві Строссом або для нього Фото: Jason Bean/The Reno Gazette-Journal via AP

Окрім них, історична колекція включає кишеньковий пістолет кольт 1849 року і паперові гроші 1850-х років, знайдені в гаманці, ілюстроване видання роману 1849 року "Граф Монте-Крісто", а ще дагеротипний знімок на металевій пластині невідомої жінки, яку назвали "Мона Ліза з глибин".

А ще тут є золоті самородки, пасажирські квитки, кишенькові годинники, брошки, сорочки Brooks Brothers, пояс цнотливості і навіть ящик пивних пляшок, все ще повних пива.

Еванс описав каюти першого класу, де були вишуканий фарфор, шафки для спиртних напоїв з кришталевими графинами, креми для волосся в керамічних баночках, окуляри з чистого золота й навіть одяг Дикого Заходу.

Він казав: "По-справжньому розкіш вищого суспільства та сині комірці шахтарів змішалися разом".

[ + – ] Скриня скарбів, яка раніше належала пасажирам пароплава Фото: California Gold Marketing Group via AP

Драматизм не оминув відкриття затонулого корабля. У Флориді, Вірджинії та Огайо тривала судова тяганина за участю мисливця за скарбами, який першим знайшов пароплав. Однак його звинуватили в обмані інвесторів, через що з 2015 року він перебуває у федеральній в'язниці в Мічигані

Перші знайдені золоті монети та злитки під час занурювальних експедицій у 1980 роках продали у 2000 році. У 2017 на продаж надійшло ще більше предметів, виявлених пізніше. А на початку цього року корабельний дзвін передали Військово-морській академії США.

Дослідники називають цей пароплав справжньою капсулою часу Каліфорнійської золотої лихоманки, якої більше не буде, адже більше не існує зниклих кораблів тих часів.

Раніше Фокус писав про неймовірну знахідку серед поховань доби раннього середньовіччя. Окрім сотень перлин, золотих прикрас та намиста, вчені згадують й про інші цінні артефакти.