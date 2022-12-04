Сокровища из затонувшего корабля. Артефакты Золотой лихорадки выставили на аукцион

С тех пор как многие годы назад начали поднимать сокровища с затонувшего в 1857 году у берегов Южной Каролины корабля, золота продали на десятки миллионов долларов.

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Ученые, историки и коллекционеры считают, что настоящие сокровища только должны поступить на аукцион. Впервые сотни артефактов времен Золотой лихорадки, похороненные в обломках корабля "Центральная Америка", будут выставлены на публичную продажу, пишет Phys.org.

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[ + – ] Корабль "Центральная Америка" затонул после попадания в ураган в сентябре 1857 года в результате одной из самых страшных морских катастроф в американской истории Фото: Library of Congress via AP

Пароход, известный как "Корабль золота", затонул 12 сентября 1857 во время урагана на пути из Панамы в Нью-Йорк. Тогда погибли около 425 человек, 153 человека спасли. Вместе с тем более столетия многие их вещи до сих пор запечатаны и спрятаны на глубине около 2,2 тыс. метров под водами Атлантического океана.

Главный ученый каждой миссии по погружению Боб Эванс считает, что эти предметы могут дать невероятное представление о повседневной жизни пассажиров, а также членов экипажа, несмотря на свою обыденность на первый взгляд.

Несколько бесценных раритетов могут принести около миллиона долларов на публичном аукционе в Рино. Среди таких крышка от старейшего известного ящика с сокровищами Уэллс Фарго или грубые рабочие штаны шахтера времен Золотой лихорадки – возможно, одни из первых в своем роде, сделанные Леви Строссом или по его заказу.

[ + – ] Пара рабочих штанов, возможно, сделанных Леви Строссом или для него Фото: Jason Bean/The Reno Gazette-Journal via AP

Кроме них, историческая коллекция включает карманный пистолет кольт 1849 года и бумажные деньги 1850-х годов, найденные в кошельке, иллюстрированное издание романа 1849 года "Граф Монте-Кристо", а еще дагерротипный снимок на металлической пластине неизвестной женщины, которую назвали "Мона Лиза из глубин".

А еще здесь есть золотые самородки, пассажирские билеты, карманные часы, броши, рубашки Brooks Brothers, пояс целомудрия и даже ящик пивных бутылок, все еще полных пива.

Эванс описал каюты первого класса, где были изысканный фарфор, шкафчики для спиртных напитков с хрустальными графинами, кремы для волос в керамических баночках, очки из чистого золота и даже одежда Дикого Запада.

Он говорил: "По-настоящему роскошь высшего общества и синие воротнички шахтеров смешались вместе".

[ + – ] Сундук сокровищ, ранее принадлежавший пассажирам парохода Фото: California Gold Marketing Group via AP

Драматизм не обошел открытие затонувшего корабля. Во Флориде, Виргинии и Огайо длилась судебная тяжба с участием охотника за сокровищами, первым нашедшим пароход. Однако его обвинили в обмане инвесторов, из-за чего с 2015 года он находится в федеральной тюрьме в Мичигане.

Первые найденные золотые монеты и слитки во время погружных экспедиций в 1980 году были проданы в 2000 году. В 2017 году на продажу поступило еще больше предметов, обнаруженных позже. А в начале этого года корабельный звон был передан Военно-морской академии США.

Исследователи называют этот пароход настоящей капсулой Калифорнийской золотой лихорадки, которой больше не будет, ведь больше не существует пропавших кораблей тех времен.

Ранее Фокус писал о невероятной находке среди захоронений эпохи раннего средневековья. Кроме сотен жемчужин, золотых украшений и бусы, ученые упоминают и о других ценных артефактах.