Кульки для пінг-понгу та айсберг: найбожевільніші способи, якими хотіли підняти Титанік

Затонулий корабель знаходиться під захистом Міжнародної конвенції ЮНЕСКО, тому він повинен залишатися на своєму останньому місці спочинку недоторканим, але це не зупинило деякі абсолютно дикі пропозиції щодо того, як можна підняти "Титанік".

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Виставки протягом десятиліть дозволяли відвідувачам опинитися на місці пасажирів, щоб отримати уявлення про те, як це було на "Титаніку", і очевидно, що захоплення трагічною подорожжю триватиме ще багато років.

Тож не дивно, що люди відчайдушно намагаються підняти затонулий корабель з глибин — одні заради благородних амбіцій історичних досліджень, інші заради грошей.

На щастя, зараз затонулий корабель знаходиться під захистом Міжнародної конвенції ЮНЕСКО, тому він повинен залишатися на своєму останньому місці спочинку недоторканим, але це не зупинило деякі абсолютно дикі пропозиції щодо того, як можна підняти "Титанік", пише IFLScience.

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Як підіймають затонулі кораблі?

Перед тим, як перейти до "Титаніка", спробуємо розібратися, як зазвичай підіймають затонулі кораблі в простіших умовах. Спойлер — зазвичай не підіймають.

Підняття затонулих суден може стани вигідним бізнесом, оскільки вартість врятованого майна юридично належить рятувальнику. Однак кораблі самі по собі занадто важкі (і це ще не враховуючи воду, яка прийде з ними), щоб їх можна було реально підняти з морського дна, якщо тільки вони не затонули десь на мілководді.

Ще одним важливим фактором є вік. Нові затонулі кораблі все ще мають міцну конструкцію, але з часом природа зношує їх, аж поки вони не розсипаються під будь-яким навантаженням. А зі свого боку майже унеможливлює будь-яке переміщення.

А проте кілька варіантів все є існує. Для легких суден можна встановити під ними рятувальні мішки й надути їх, піднявши затонуле судно на поверхню.

У випадку старих і крихких кораблів, таких як "Мері Роуз", навколо судна закріплюють каркас, а потім підіймають його, зменшуючи навантаження на конструкцію.

Нарешті, рятувальники можуть розрізати затонуле судно на частини, які потім збираються окремо, щоб зрештою відновити корабель уже на поверхні.

То чи можна підняти "Титанік"?

Раніше Fox News повні натхнення запропонували просто закинути повітряні кульки в затонулий корабель, щоб його підняти. І це далеко не найдивніша пропозиція.

Кульки для настільного тенісу

Отож детальніше про цю ідею. Вона одна з перших (важко сказати, чи була вона серйозною). Запропоновано підняти затонулий корабель за допомогою кульок для пінг-понгу. Однак план розсипається, адже уламки "Титаніка" складаються з двох частин, а не з однієї.

Проте навіть якщо припустити, що це була б одна частина, люди вирахували, скільки м'ячиків для настільного тенісу знадобиться, щоб зробити конструкцію плавучою, якщо їх вставити в корпус корабля. І це близько 1,5 мільярда.

На жаль, тиск води на відстані 3,8 кілометра зробить такі кульки пласкими й безкорисними.

[ + – ] Скільки потрібно кульок для пінг-понгу, щоб підняти "Титанік"

Плавучі мішки

Наступна ідея належить інженеру зі Стемфорда, штат Коннектикут, у 1985 році, невдовзі після того, як знайшли "Титанік". Тоді вчені морочилися над тим, як підняти затонулий корабель.

Ідея, описана в книзі "Ніч живе далі", полягала в тому, щоб помістити в корпус поліефірні мішки, а потім закачати в них вазелін, який стане твердим і плавучим; мішки потім якось піднімуть затонуле судно на поверхню цілим і неушкодженим.

Знову ж таки, хтось порахував і з'ясував, що знадобиться 180 000 тонн вазеліну, щоб забезпечити достатню плавучість для підйому масивної конструкції. Це серйозна кількість вазеліну — найбільший вантажний корабель у світі може перевозити близько 120 000 тонн, тож нам знадобиться півтора такого корабля, вщерть заповнених вазеліном.

Якщо не брати до уваги логістику перекачування такої кількості речовини так глибоко під водою, мішки, найімовірніше, просто зірвуть верхню частину прогнилого металу або просто вискочать з відкритого боку, як тільки конструкція почне підійматися. Проте, це цікава думка.

Айсберг потопив, айсберг і підніме

Нарешті, ми дійшли до найкращої та найіронічнішої ідеї з усіх — айсберг потопив "Титанік", то чому б не використати айсберг, щоб підняти його?

Ще до того, як саме вдалося відшукати "Титанік", чоловік, на ім'я Артур Хікі, призначив себе головою Titanic Salvage Company в надії забрати багатства, поховані разом з кораблем (на той час вони оцінювалися в 1 мільярд фунтів стерлінгів, що зараз еквівалентно майже 5 мільярдам фунтів стерлінгів або 6 мільярдам доларів).

Йому приснився сон, який надихнув поцікавитися ціною рідкого азоту. Його потрібно було використати для створення айсберга навколо затонулого корабля, який би потім піднявся на поверхню.

Хікі звернувся до BOC group, компанії, що займається промисловими газами, щоб втілити свою мрію в реальність. Науковці перевірили, що для цього знадобиться близько пів мільйона тонн рідкого азоту, і назвали цю цифру. Це означало б створення цілого заводу для зрідження рідкого азоту над затонулим кораблем і закачування його вниз, що — здивування — компанія вирішила не робити.

Список способів, якими люди намагалися підняти "Титанік", нескінченний, але це одні з найкращих.

На жаль, нещодавні дослідження показали, що затонулий корабель, ймовірно, скоро зникне назавжди, тож його рештки можуть не пережити навіть перебування на дні океану, не кажучи вже про те, щоб їх підняти на поверхню. Можливо, нам варто почати запасатися м'ячиками для пінг-понгу, поки він не зник назавжди.

Раніше Фокус писав про уламок пароплава, який перевозив золото на 5 млн доларів. "Пацифік", на борту якого перебували щонайменше 275 членів екіпажу та пасажирів, розпався після зіткнення з вітрильником "Орфей" 4 листопада 1875 року.

На дні кар'єрного озера дослідники виявили залишки корабля часів Єлизавети І. Знайти корабель кінця 16-го століття, що зберігся в осаді кар'єру, було справжньою несподіванкою.

А ще Фокус розбирався, наскільки правдиві легенди та морські байки про кораблі-привиди.