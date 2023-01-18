Кораблі-привиди: наскільки правдиві морські байки та легенди

Людство знає безліч історій про кораблі-привиди, які неодмінно з’являються темною ніччю під спалахи блискавок та гуркіт грому і якщо хтось наважується піднятися на борт цих суден, то або знаходить тільки тіла матросів, або ж взагалі нічого.

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Принаймні, так йдеться у розповідях. Хоча багато людей вірять у ці історії, намагаючись задовольнити свою жагу до надприродного, проте в цих жахастиках є багато невідповідностей й правдивими є одиниці, повідомляють IFLScience.

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11 серпня 1775 року вахтові китобійного судна "Геральд" помітили щось дивне у водах біля берегів Гренландії. До них дрейфувала трищоглова шхуна "Октавіус", яка, здавалося, виблискувала льодом і снігом — без жодного члена екіпажу.

У супроводі чотирьох своїх людей капітан "Геральда" Воррен піднявся на борт таємничого судна, щоб провести розслідування. Те, що вони знайшли, було схоже на історії жахів: 28 мертвих моряків, які тулилися в своїх койках, ніби захищаючись від холоду; жінка і дитина, які чудово збереглися разом; матрос, назавжди застиглий в марній спробі розвести вогонь на палубі. А там, у капітанській каюті, господар корабля — все ще сидячи за письмовим столом, пише свій останній запис у щоденнику за цей приречений рейс.

Останній запис датований 11 листопада 1762 року. Екіпаж вважався загиблим вже 13 років.

Однак гостроцікавим було останнє зафіксоване місцезнаходження корабля: 75° північної широти 160° західної довготи, приблизно 402 кілометри на північ від місця, яке ми зараз знаємо як Мис Барроу, Аляска. Здавалося, що "Октавіус" зробив неможливе: він успішно пройшов через Північно-Західний прохід, майже за століття до того, як будь-який інший корабель зробив би те ж саме. І він зробив це без жодної живої душі на борту.

Принаймні, так свідчить легенда. Але чи є в цій казці частка правди? Чи це просто чергова історія про привидів, як і про Дейві Джонса чи Летючого Голландця до нього, розказана для того, щоб настрашити молодих і вразливих, відлякати від жорстокого і примхливого моря?

Нудна правда полягає в тому, що це майже напевно не більше, ніж легенда. Найперша згадка про "Октавіус" датується приблизно 1828 роком, більш ніж через півстоліття після його передбачуваного відкриття, в американській літературній газеті "Аріель".

Проте можна знайти і більш ранні версії, в яких корабель перейменовують на "Глоріану" або взагалі не дають назви, а шлях корабля переноситься з Північно-Західного проходу до Балтійського моря. У пізніших переказах корабель охрестили "Дженні", і його доля повністю вирішилася на іншому боці планети — але всі інші деталі залишаються незмінними. Інакше кажучи, це завжди була просто історія про привидів моряків.

Але захоплення 19-го і 20-го століть кораблями-примарами, що мляво блукають краями планети в пошуках приреченої місії, виникло не на порожньому місці — і в історії є один-два випадки, коли так звані "кораблі-примари" виявлялися реальними.

Візьмемо, наприклад, корабель з промовистою назвою "Терор". Це теж корабель, який зник під час нещасливих пошуків Північно-Західного проходу, забравши з собою понад 120 життів і свого корабля-побратима, "Еребуса".

Коли крижане море замерзло навколо кораблів, вони швидко застрягли, і екіпаж покинув судно в надії пішки дістатися до безпечного місця на південь. Але, маючи лише неякісні пайки для підтримки життєдіяльності і тисячі кілометрів замерзлої пустелі між ними і порятунком, вони всі загинули. Подальші пошукові групи знайшли лише їхні скелети і щоденники, в яких зафіксовано їхню загибель.

Спочатку затонулі через арктичну погоду в 1848 році, "Еребус" і "Терор" стали предметом однієї з найбільших морських загадок у світі до їх остаточного виявлення в 2014 і 2016 роках відповідно. Як і "Октавіус", кораблі, здавалося, застигли в часі: "Терор" був у такому первозданному стані, як сказав тоді CNN речник Фонду арктичних досліджень Адріан Шимновскі, що "якби ви могли підняти [його] з води і відкачати воду, він, напевно, плавав би".

Існує також корабель-привид "Байчімо", який відрізняється тим, що має реальні фотографічні докази, що підтверджують його існування. Після майже двох десятиліть успішної навігації навколо Північного Льодовитого океану корабель був заскочений хуртовиною біля островів Морського коня, неподалік від того місця, де нібито зафіксовано останнє місцезнаходження "Октавіуса". І знову екіпаж і пасажири покинули судно — частина була вивезена на Аляску і до Ванкувера, а кілька членів екіпажу перезимували неподалік, поки судно не було готове знову почати рух.

Але в листопаді того ж року стався ще один шторм. Коли він вщух, "Байчімо" зник.

"Капітан і екіпаж припустили, що судно затонуло, — пояснювала Кортні Пачет, асистент з реєстрації колекцій Музею Манітоби ще у 2020 році. — Але незабаром вони отримали повідомлення, що інукський мисливець помітив "Байчімо", знову скутим кригою, приблизно за 72 км на південь від їхнього табору".

Екіпаж ще раз знайшов судно, забрав усе цінне, що ще було на борту, і залишив його на льоду. Але це був не останній випадок з "Байчімо": з цього моменту і до 1969 року корабель без екіпажу бачили щонайменше сім разів, коли він пропливав арктичними морями, а деякі глядачі навіть піднімалися на борт таємничого судна.

"Байчімо" не бачили вже понад 50 років, але це не заважає людям шукати його — разом з приблизно 4 тисячами інших кораблів, що зазнали аварії вздовж арктичного узбережжя. І хоча він, швидше за все, опинився, як і багато інших до нього, на дні океану, одне можна сказати напевно: якщо "Терор" зміг спливти після майже 170 років перебування під крижаними глибинами, то, можливо, у "Байчімо" теж є шанс.

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