Корабли-призраки: насколько правдивы морские байки и легенды

Человечество знает множество историй о кораблях-призраках, которые непременно появляются темной ночью под вспышки молний и грохот грома и если кто решается подняться на борт этих судов, то или находит только тела матросов, или вообще ничего.

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По крайней мере, так говорится в рассказах. Хотя многие люди верят в эти истории, пытаясь удовлетворить свою жажду сверхъестественного, однако в этих ужасах есть много несоответствий и правдивы единицы, сообщают IFLScience.

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11 августа 1775 года вахтенные китобойного судна "Геральд" заметили что-то странное в водах у берегов Гренландии. К ним дрейфовала трехмачтовая шхуна "Октавиус", которая, казалось, сверкала льдом и снегом — без единого члена экипажа.

В сопровождении четырех своих людей капитан "Геральда" Уоррен поднялся на борт таинственного судна, чтобы провести расследование. То, что они нашли, походило на истории ужасов: 28 мертвых моряков, которые ютились в своих койках, словно защищаясь от холода; женщина и ребенок, прекрасно сохранившиеся вместе; матрос, навсегда застывший в тщетной попытке развести огонь на палубе. А там, в капитанской каюте, хозяин корабля, все еще сидя за письменным столом, пишет свою последнюю запись в дневнике.

Последняя запись датирована 11 ноября 1762 года. Экипаж считался погибшим уже 13 лет.

Однако интригующим было последнее зафиксированное местонахождение корабля: 75° северной широты 160° западной долготы, примерно 402 километра к северу от места, которое мы знаем сейчас как Мыс Барроу, Аляска. Казалось, что "Октавиус" сделал невозможное: он успешно прошел через Северо-Западный проход, почти за столетие до того, как любой другой корабль сделал бы то же самое. И он сделал это без всякой живой души на борту.

По крайней мере, так гласит легенда. Но есть ли в этой сказке доля правды? Или это просто очередная история о привидениях, как и о Дэви Джонсе или Летучем Голландце к нему, рассказанная для того, чтобы устрашить молодых и уязвимых, отпугнуть от жестокого и капризного моря?

Правда заключается в том, что это почти наверняка не больше, чем легенда. Самое первое упоминание об "Октавиусе" датируется примерно 1828 годом, более чем через полвека после его предполагаемого открытия, в американской литературной газете "Ариэль".

Однако можно найти и более ранние версии, в которых корабль переименовывается в "Глориану" или вообще не дают названия, а путь корабля переносится с Северо-Западного прохода к Балтийскому морю. В более поздних преданиях корабль окрестили "Дженни", и его судьба полностью разрешилась на другой стороне планеты — но все остальные детали остаются неизменными. Иными словами, это всегда была просто история о привидениях моряков.

Но увлечение 19-го и 20-го веков кораблями-призраками, вяло блуждающими краями планеты в поисках обреченной миссии, возникло не на пустом месте — и в истории есть один-два случая, когда так называемые "корабли-призраки" оказывались реальными.

Возьмем, например, корабль с красноречивым названием "Террор". Это тоже корабль, пропавший во время несчастливых поисков Северо-Западного прохода, унеся с собой более 120 жизней и своего корабля-побратима, "Эребуса".

Когда ледяное море замерзло вокруг кораблей, они быстро застряли, и экипаж покинул судно в надежде пешком добраться до безопасного места на юг. Но, имея лишь некачественные пайки для поддержания жизнедеятельности и тысячи километров замерзшей пустыни между ними и спасением, они погибли. Дальнейшие поисковые группы обнаружили только их скелеты и дневники, в которых зафиксирована их гибель.

Первоначально затонувшие из-за арктической погоды в 1848 году, "Эребус" и "Террор" стали предметом одной из самых больших морских загадок в мире до их окончательного обнаружения в 2014 и 2016 годах соответственно. Как и "Октавиус", корабли, казалось, застыли во времени: "Террор" был в таком первозданном состоянии, как сказал тогда CNN спикер Фонда арктических исследований Адриан Шимновски, что "если бы вы могли поднять [его] из воды и откачать воду, он, наверное, плавал бы".

Существует также корабль-призрак "Байчимо", отличающийся тем, что имеет реальные фотографические доказательства, подтверждающие его существование. После почти двух десятилетий успешной навигации вокруг Северного Ледовитого океана корабль был захвачен метелью у островов Морского коня, неподалеку от того места, где якобы зафиксировано последнее местонахождение "Октавиуса". И снова экипаж и пассажиры покинули судно – часть была вывезена на Аляску и в Ванкувер, а несколько членов экипажа перезимовали неподалеку, пока судно не было готово снова начать движение.

Но в ноябре того же года произошел еще один шторм. Когда он утих, "Байчимо" исчез.

"Капитан и экипаж предположили, что судно затонуло, — объясняла Кортни Пачет, ассистент по регистрации коллекций Музея Манитобы еще в 2020 году. — Но вскоре они получили сообщение, что инукский охотник заметил "Байчимо", снова скованным льдом, примерно в 72 км от их лагеря".

Экипаж еще раз нашел судно, забрал все ценное еще на борту и оставил его на льду. Но это был не последний случай с "Байчимо": с этого момента и до 1969 года корабль без экипажа видели по меньшей мере семь раз, когда он проплывал по арктическим морям, а некоторые зрители даже поднимались на борт таинственного судна.

"Байчимо" не видели уже более 50 лет, но это не мешает людям искать его — вместе с примерно 4 тысячами других кораблей, потерпевших крушение вдоль арктического побережья. И хотя он, скорее всего, оказался, как и многие другие до него, на дне океана, одно можно сказать наверняка: если "Террор" смог уплыть после почти 170 лет пребывания под ледяными глубинами, то, возможно, у "Байчимо" тоже есть шанс.

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