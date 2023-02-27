Відкриваємо для себе Кодекс Дренґра: правда про етику вікінгів

У багатьох культурах протягом історії існували власні негласні суспільні правила, і вікінги — не виняток. Кодекс Дренґра — це кодекс етики та принципів, яких, як вважається, дотримувалися древні мореплавці зі Скандинавії.

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Кодекс Дренґра — наголошував на таких чеснотах, як хоробрість, вірність і честь. Окрім цього, він заохочував вікінгів жити життям, сповненим відваги та пригод.

Хоча Кодекс Дренґра здебільшого передавався протягом століть з вуст в уста, деякі стародавні тексти дають безцінне уявлення про ту саму мораль, яка була близька і дорога серцю вікінгів. Про це пише Ancient Origins.

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Дренґри, найлегендарніші воїни вікінгів

Звідки ж походить термін "дренґр"? Дренґр — це термін, який вікінги використовували для опису воїна честі та хоробрості. У свій час вони були невіддільною частиною культури вікінгів, а ще їх дуже шанували серед своїх. Згідно з фольклором вікінгів, дренґри були відомі своєю хоробрістю, силою і вірністю та жили згідно з суворим етичним кодексом і цінностями, яких дотримувалися вікінги.

Вважалося, що цей етичний кодекс ґрунтувався на принципах хоробрості, честі та поваги і, зрештою, визначав, що означало бути справжнім воїном серед вікінгів.

У суспільстві вікінгів ті, кого вважали дренґрами, були одними з найшанованіших людей у громаді. Хоча багато точних деталей Кодексу Дренґра добре не збереглися з плином часу, концепцію дренґра все ще пам'ятають і вшановують у наш час як символ духу і способу життя вікінгів.

Давньоскандинавські саги: вікно у Кодекс Дренґра

Незначна кількість записаної інформації про цей кодекс вікінгів походить переважно з давньоскандинавської літератури та саг, написаних в Ісландії протягом 13-14 століть. Ці стародавні тексти дають нам уявлення про благородні цінності воїнів-вікінгів та їхній кодекс поведінки, включаючи хоробрість, вірність і щедрість.

[ + – ] Історія Сіґурда із "Саги про Вельсунґів" Фото: Public Domain

Одними з найвідоміших саг, в яких згадується Кодекс Дренґра, є "Сага про Інґлінґів", "Сага про Еґіля" та "Сага про Вельсунґів". Ці епічні оповіді не лише проливають світло на кодекс, але й створюють вікно в соціальні, культурні та моральні цінності суспільства вікінгів.

На додаток до літературних джерел, археологічні дані, такі як місця поховань та артефакти, також можуть дати нам певну інформацію про Кодекс Дренґра. Наприклад, речі, знайдені в похованнях воїнів-вікінгів, дозволили виявити деякі види зброї, одягу та інших речей, які символізували елітний статус дренґрів та воїнів загалом. Про один з таких Фокус розповідав раніше, а саме про щит.

[ + – ] Сім мечів епохи вікінгів на виставці в Бергенському музеї Фото: CC BY-SA 2.0

Хоча інформація, яку ми маємо про кодекс дренґрів, обмежена, а точність саг є предметом дискусій серед науковців, ці джерела все ж дають неймовірне уявлення про вірування та цінності суспільства вікінгів.

Честь і гостинність вікінгів: Кодекс Дренґра в дії

Згідно з давнім Кодексом Дренґра, хоробрість була не лише чеснотою, але й обов'язком у бою, а вірність друзям, родині та батьківщині мала найважливіше значення. Кодекс також оспівував гостинність, щедрість, силу слова і репутації, підносячи важливість честі і гідності понад усе.

Кодекс Дренґра заохочував вікінгів бути героями у власному розумінні, прагнути хоробрості та з гордістю захищати своїх близьких. Він передавався з вуст в уста, формуючи культуру та цінності вікінгів і слугуючи моральним орієнтиром для їхніх вчинків.

Хоча про Кодекс Дренґра збереглося мало письмових свідчень, покоління, які передавали його усно, створили чіткий історичний контекст навколо нього.

Кодекс був настільки впливовим, що став центральною частиною суспільства вікінгів, допомагаючи підтримувати порядок і стабільність та сприяючи розвитку їхнього воїнського духу.

Вікінгів судили за їхньою поведінкою, використовуючи його, і з тими, хто не відповідав стандарту, поводилися відповідно. Вплив Кодексу Дренґра на суспільство вікінгів був значним, оскільки він допоміг сформувати культуру і цінності древніх мореплавців, а також вплинув на дії і поведінку деяких вікінгів і суспільства загалом. Кодекс також сприяв розвитку етосу вікінгів-воїнів і допоміг створити відчуття ідентичності та єдності серед народу вікінгів.

Попри своє історичне значення, Кодекс Дренґра майже невідомий за межами академічних кіл. А ще його частково приховали через зображення вікінгів як безжальних мародерів у попкультурі. Однак, кодекс залишається важливою частиною історії та культури вікінгів, його продовжують вивчати і шанувати ті, хто цікавиться цим захопливим періодом історії людства.

[ + – ] Кодекс вікінгів

Раніше Фокус також розбирався, хто ж такі берсерки — "незнищенні" воїни, оспівані скандинавськими легендами.

А ще розповідав про старовинний човен епохи вікінгів, який раніше ще не досліджували археологи. Однак вони за крок до відкриттів.