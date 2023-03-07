Печальная репутация и речные пираты. История пещеры Кейв-ин-Рок и ее тайны

Прибрежная пещера Кейв-Ин-Рок, также известная как Пещера Меррелла (Murrell's Cave) и Картофельная пещера (Potato Cave), имеет ширину 17 м и находится в городке Кейв-Ин-Рок, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки.

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Саму пещеру сформировали ветровая и водная эрозия известняковых обрывов на реке Огайо, вызванной талыми ледниковыми водами после Висконсинского ледникового периода 75 000-11 000 лет назад. Первым из европейцев ее задокументировал М. де Лери из Франции. В 1729 году он нанес ее на карту и назвал caverne dans Le Roc, пишет HeritageDaily.

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Во второй половине 18 века пиратство бросило тень на реку Огайо. "Пещера в скале" получила печальную репутацию тайника и владений пиратских банд, разбойников и бандитов.

Основой территорией деятельности бандитов было побережье реки, где они нападали и терроризировали единичные малонаселенные поселения, лишенные гражданской власти и институтов. Прибегая к обману, сокрытию, засадам и другим приемам и тактикам, пираты также часто вели бои в хорошо изученных местах с естественными препятствиями.

Больше всего ассоциаций связано с Сэмюэлем Россом Мэйсоном. Ранее он был капитаном ополчения Виргинии на западной границе США во время Войны за независимость США.

Впоследствии он стал главарем банды разбойников и пиратов, названной в его честь. Они охотились на лодки в нижнем течении рек Огайо и Миссисипи.

В 1790-х годах Мэйсон поселился на Красных берегах реки Огайо и руководил деятельностью из Кейв-Ин-Рок. Считается, что среди его пиратов были братья Гарпы, вероятно, первые серийные убийцы в Америке, и Питер Алстон, фальшивомонетчик, конокрад и разбойник.

Тогдашние газеты сыпали историями о речном разбойнике и его банде, одновременно создавая вокруг Кейв-Ин-Рок репутацию тайника преступников. Банда продолжала действовать из пещеры до 1799 года, пока их не выгнала группа мстителей во главе с капитаном Янгом из округа Мерсер.

После главаря и его пиратов захватило испанское колониальное правительство в Новом Мадриде. Преступников передали под стражу американских властей на территории Миссисипи. Известно, что по дороге к месту передачи Мейсон и его люди напали на охранников и скрылись, однако лидер получил пулевое ранение, что позже привело к смерти.

Однако на этом история пещеры не закончилась. С конца 1700-х до начала 1800-х годов на иллинойском берегу реки Огайо севернее Кейв-Ин-Рок Джонатан Браун возглавлял небольшую банду речных пиратов в Бейтере-Рок. Местные легенды также рассказывают, что грабитель банков и поездов Джесси Джеймс из банды Джеймса-младшего также скрывался в пещере (хотя нет никаких исторических документов, подтверждающих эту связь).

Как бы то ни было, к 19 веку правоохранительные органы и группы мстителей искоренили и смели с лица земли все зло, что пряталось в пещере, уничтожив очаги сопротивления бандитов.

Впоследствии в пещере-скале поселились колонисты, основавшие у входа речной город Кейв-Ин-Рок.

Ранее Фокус писал о пещере Дыхание дракона. Больше всего в мире подземное озеро все еще хранит тайны, однако некоторые из них удалось вынести на свет.