Пещера Драхенхаухлох: самое большое в мире подземное озеро все еще хранит тайны

Роботы спустились в недра пещеры Драхенхаухлох и вернулись с сюрпризами.

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Глубоко под территорией Намибии покоится затопленная пещера, которую назвали Драхенхаухлох. Там находится самое большое подземное озеро на нашей планете. Его точный размер не смогли обнаружить в течение длительного периода времени, ведь исследователи не имели возможности туда нырнуть. Однако современные технологии позволили приоткрыть занавес тайн, которые на протяжении десятилетия скрывала пещера, пишет IFLScience.

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Исследователи отправили роботов, чтобы получить как можно больше информации о до сих пор неизведанном водоеме. Оказалось, что глубина озера достигает 200 метров. Точные значения общей площади получить достаточно трудно, но считается, что ее размеры превышают "Потерянное море" (Пещеры Крейгхед) под штатом Теннесси — самое большое подземное озеро в США, которое, находясь под ледником, все же не замерзает.

[ + – ] Намибия – это часть южной Африки, где пустыня встречается с Атлантическим океаном Фото: Pinterest

Намибия – это прибрежная страна, расположенная на юге Африки. Иногда ее называют "землей, которую Бог сотворил в гневе" из-за ее удивительных, но безнадежно засушливых ландшафтов. Само название Намибия происходит от местного слова на языке нама "намиб", что означает "огромное и пустое место".

Это намекает на странную и насыщенную геологию, которую можно найти здесь. Здесь находится по меньшей мере 124 пещеры, значительная часть в регионе Отджозонджупа, где именно можно найти и пещеру Драхенхаухлох.

Считается, что свое название она получила благодаря теплому порыву влажного ветра, который можно встретить "на пороге" подземного царства. Там и исчезает большинство света. Говорят, что воды озера идеально прозрачны и, как ни странно, в них все же бурлит жизнь в виде крошечных креветок и червей.

[ + – ] Невероятная страна Намибия

Исследователи говорят, что в пещере Драхенхаухлох можно встретить золотистого пещерного сома (golden catfish), которые дышат воздухом и находятся сегодня на грани исчезновения. Однако некоторые считают, что этот вид обитает в совсем другой пещере этого региона.

Как бы там ни было, мы до сих пор не можем точно рассказать, кто же населяет подземное водное царство, ведь в целом здесь проводили не так много исследований.

[ + – ] Пещера имеет форму острого ботинка, который плавно спускается, прежде чем обрывается в конце Фото: United States Deep Caving Team / Kasia Biernacka

Ранние документированные исследования датированы 1980-ми годами. Мартин Фарра в своей книге "мрак манит" рассказывает, что первыми изучить эту пещеру пыталась группа драйверов и спелеологов Южноафриканской спелеологической ассоциации в 1986 году.

Сейчас же с помощью роботов, а именно маленькой подлодки, удалось не только окунуться в воды причудливой экосистемы, но и нанести ее на карту. Это удалось сделать благодаря лазерам и гидролокаторам высокого разрешения.

Кроме обнаружения новой огромной камеры у входа можно было увидеть, что пещера имеет форму острого ботинка, который плавно спускается вниз и обрушивается в самом конце.

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