Старинный памятник в Перу закрыли и заставили усилить охрану после скандального видео

В Перу временно закрыли для туристов дворец Мачу-Пикчу, расположенный на высоте почти 3 км над уровнем моря. Причина закрытия — подозрение, что посетители развевали над дворцом человеческий прах.

Туристка пришла на террасу Мачу-Пикчу, исторического памятника Перу, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и высыпала белое вещество, похожее на человеческий прах. Ее действия записали на видео и выложили в сеть, сопроводив скорбной надписью. Местная община, медиа и археологи возмутились такому поступку. О том, что решили власти Перу и полиция, написало издание Express.

Власти Перу отреагировали на видео, которое появилось в сети, ориентировочно, 13 ноября. На кадрах в TikTok неизвестная женщина в черной футболке, штанах и кепке стояла на террасе Мачу-Пикчу с пакетом в руках. В какой-то момент она начала развеивать содержимое пакета — белый порошок. Первоначальную запись, продолжительностью 30 сек., опубликовал пользователь с ником IncaGo Expeditions. На сегодня аккаунт удален, но журналисты успели зафиксировать текст, который был рядом с видео: "a farewell full of love at Machu Picchu" ("прощание, полное любви в Мачу-Пикчу" — перев. с англ.). Также были теги #cenizas (пепел) и #esparcircenizas (развеять пепел). Видео появилось в каналах новостей Перу и журналисты указывали, что женщина могла развеивать человеческий прах

Когда в сети распространилось видео, на него отреагировала местная власть. Этот "акт вандализма" осудили, поскольку такие действия вредят культурному наследию. Кроме того, прах неизвестного происхождения мешает археологическим раскопкам и местность "не является хранилищем ни одного типа праха, а тем более умершего человека". В ответ руководитель археологического парка Мачу-Пикчу Сезар Медина заявил, что памятник временно закроют для туристов — до выяснения обстоятельств. Тем временем планируют установить камеры видеонаблюдения, чтобы следить за поведением посетителей.

"Мы усилим меры наблюдения на месте, установив больше камер и привлекая больше охранников", — сказал Медина 19 ноября, говорится в статье.

Мачу-Пикчу — детали

Отметим, Мачу-Пикчу — это город инков в Южной Америке, расположенный на высоте 2 400 м над уровнем моря на вершине горного хребта. Город построили задолго до появления испанских конкистадоров, которые оказались там в 1532 году. Руины переоткрыли в 1911 году, а до появления испанцев он стоял в запустении еще 400 лет, выяснили археологи. Особенностью города является дворец, построенный из многотонных глыб, которые подогнаны вплотную и между ними не возможно продвинуть лезвие. До сих пор не известно, каким образом более полтысячи лет назад инки транспортировали глыбы высоко в горы и как им удалось строить с такой точностью. В марте издание The Guardian написало, что они называли город несколько иначе: не Мачу-Пикчу, а Вайна-Пикчу.

Напоминаем, в июле 2023 года IFLScience сообщило, что ученым удалось расшифровать код ДНК бывших жителей Мачу-Пикчу.