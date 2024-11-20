Старовинну пам'ятку в Перу закрили та змусили посилити охорону після скандального відео

В Перу тимчасово закрили для туристів палац Мачу-Пікчу, розташований на висоті майже 3 км над рівнем моря. Причина закриття — підозра, що відвідувачі розвівали над палацом людський прах.

Туристка прийшла на терасу Мачу-Пікчу, історичної пам'ятки Перу, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та висипала білу речовину, схожу на людський прах. Її дії записали на відео та виклали у мережу, супроводивши скорботним написом. Місцева громада, медіа та археологи обурились такому вчинку. Про те, що вирішила влада Перу та поліція, написало видання Express.

Влада Перу відреагувала на відео, яке з'явилось у мережі, орієнтовно, 13 листопада. На кадрах в TikTok невідома жінка у чорній футболці, штанах та кепці стояла на терасі Мачу-Пікчу з пакетом в руках. У якийсь момент вона почала розвівати вміст пакета — білий порошок. Початковий запис, тривалістю 30 сек., опублікував користувач з ніком IncaGo Expeditions. На сьогодні акаунт видалено, але журналісти встигли зафіксувати текст, який був поруч з відео: "a farewell full of love at Machu Picchu" ("прощання, сповнене любові в Мачу-Пікчу" — перекл. з англ.). Також були теги #cenizas (попіл) і #esparcircenizas (розвіяти попіл). Відео з'явилось у каналах новин Перу і журналісти вказували, що жінка могла розвіювати людський прах

Коли у мережі поширилось відео, на нього відреагувала місцева влада. Цей "акт вандалізму" засудили, оскільки такі дії шкодять культурній спадщині. Крім того, прах невідомого походження заважає археологічним розкопкам і місцевість "не є сховищами жодного типу праху, а тим більше померлої людини". У відповідь керівник археологічного парку Мачу-Пікчу Сезар Медіна заявив, що пам'ятку тимчасово закриють для туристів — до з'ясування обставин. Тим часом планують встановити камери відеоспостереження, що стежити за поведінкою відвідувачів.

"Ми посилимо заходи спостереження на місці, встановивши більше камер і залучивши більше охоронців", — сказав Медіна 19 листопада, ідеться у статті.

Мачу-Пікчу — деталі

Зазначимо, Мачу-Пікчу — це місто інків у Південній Америці, розташоване на висоті 2 400 м над рівнем моря на вершині гірського хребта. Місто збудували задовго до появи іспанських конкістадорів, які опинились там у 1532 році. Руїни перевідкрили у 1911 році, а до появи іспанців воно стояло в запустінні ще 400 років, з'ясували археологи. Особливістю міста є палац, збудований з багатотонних брил, які припасовані впритул і між ними неможливо просунути лезо. Досі не відомо, яким чином понад пів тисячі років тому інки транспортували брили високо в гори і як їм вдалось будувати з такою точністю. У березні видання The Guardian написало, що вони називали місто дещо не інакше: не Мачу-Пікчу, а Вайна-Пікчу.

Нагадуємо, у липні 2023 року IFLScience повідомило, що вченим вдалось розшифрувати код ДНК колишніх мешканців Мачу-Пікчу.