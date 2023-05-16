Скрытый во времени: в Перу обнаружено самое древнее полное изображение традиций древней культуры

Археологи в Перу обнаружили удивительный каменный храм в форме буквы U, проливающий свет на древнюю культуру храмостроения периода формирования Анд.

Related video

Команда перуанских археологов из Национального крупного университета Сан-Маркос (UNSM) недавно совершила удивительное открытие, проводя раскопки в окрестностях Лимы. Они обнаружили остатки древнего каменного храма в форме буквы U, которая датируется примерно 2000-3000 годами. Этот период соответствует эпохе формирования Анд (1500-500 гг. до н. э.), когда в центральном регионе Перу, охватывающем нынешнюю столицу, процветала культура храмостроения, пишет Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Храм, скрытый под многочисленными массивными валунами, ускользал от внимания случайных прохожих. Однако проницательные перуанские археологи умело обнаружили и раскопали это древнее место поклонения, расположенное в нижней долине реки Чанкай.

Расположенный на территории археологической зоны Мирафлорес, этот храм имел огромное духовное значение и, вероятно, привлекал искателей божественного опыта на протяжении веков.

Типичное для древних перуанских храмов того времени, это сооружение имело центральную пирамиду, окруженную двумя вытянутыми прямоугольными зданиями, образующими характерную U-образную форму. В период формирования Анд было построено множество подобных храмов вдоль центрального побережья Перу, что свидетельствует о глубоко укоренившемся интересе к церемониальным практикам и религиозной преданности, которые способствовали культурному единству региона.

Доктор Питер ван Дален, руководитель группы раскопок, подчеркнул важность этого исследовательского проекта, заявив: "Он позволит понять значение этого церемониального места в первом тысячелетии до нашей эры в контексте долины Чанкай, пролить свет на его обитателей и назначение".

Люди Чанкай использовали некоторые камни из храма для строительства гробниц Фото: Global News

Преднамеренное захоронение храма под тяжелыми камнями после его оставления, по неизвестным пока причинам, указывает на его последующее использование в качестве места захоронения культурой Чанкай (1 000 — 1 470 гг. н. э.). Люди Чанкай использовали некоторые камни из храма для строительства гробниц.

Храма сам по себе был захватывающей находкой, но обнаружение необычного артефакта внутри древнего сооружения придало раскопкам еще большее значение. Трехмерная фигура древнего символа креста, известного как чакана, была тщательно вырезана на задней стене центральной пирамиды.

По словам доктора ван Далена, этот чакана, или южный крест, представляет собой древнейшее полное изображение такого рода, найденное в Андах. Его наличие подтверждает центральную роль, которую символ чакана играл в древних перуанских культурах.

Термин "чакана" переводится как "мост" или "переправа" на языке андских кечуа, что позволяет предположить связь с древними перуанскими верованиями о загробной жизни и путешествии, которое люди совершают, чтобы воссоединиться со своими предками после смерти.

Символ чакана широко распространен в древней Южной Америке, он украшает керамику и текстиль, связанный с многочисленными перуанскими культурами, существовавшими до строительства храма в Мирафлоресе.

Как упомянул ван Дален, империя инков, могущественная цивилизация, также использовала чакану в своей иконографии. Такое постоянное присутствие подчеркивает жизненно важную роль, которую чакана играла в перуанских религиозных церемониях с доисторических времен до испанского завоевания инков в начале XVI века.

Доктор ван Дален подтвердил факт проведения религиозных ритуалов внутри пирамидальной структуры, заявив: "Мы также определили ряд религиозных культовых действий, которые происходили внутри этой пирамидальной структуры". Резная чакана служила постоянным украшением фона, что подтверждает ее роль в этих церемониальных практиках.

Вместе с недавней находкой в Мирафлоресе эти три храма являются примером доисторической традиции строительства храмов на тихоокеанском побережье Перу, насчитывающей более 2 000 лет.

Хотя архитекторы, ответственные за строительство храма в Мирафлоресе, остаются неизвестными, очевидно, что различные древние перуанские культуры, несмотря на географические расстояния, разделяли глубокое увлечение строительством религиозных памятников.

Продолжающиеся исследования окрестностей Мирафлореса открыли захватывающие доисторические руины

Продолжающиеся исследования окрестностей Мирафлореса открыли захватывающие доисторические руины, вызывая у доктора ван Далена и его команды большое предвкушение интригующих открытий, которые еще предстоит сделать. В ближайшие недели они рассчитывают сообщить о новых значительных находках, которые расширят наше представление об этом раннем археологическом памятнике с его монументальной архитектурой.

Ранее Фокус писал о потерянной во веки гробнице Клеопатры и Марке Антонии. Исследователи обнаружили ключи к ее местонахождению.

А также рассказывали об останках младенцев и эмбрионов в кухонных сосудах, которые археологи раскопали на древнем кладбище, расположенном в центрально-западном Иране.