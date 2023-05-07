Утерянная на века гробница Клеопатры и Марка Антония: найдены ключи к ее месту нахождения

Выявленный тоннель высотой 2 метра искусно высечен сквозь потрясающую толщу песчаника длиной 1 305 метров, что вызвало восхищение экспертов. Специалисты окрестили его "геометрическим чудом".

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В 2022 году группа археологов обнаружила удивительный тоннель под древними руинами Тапосирис-Магна, храма, расположенного вдоль египетского побережья. Команда раскопок под руководством Кэтлин Мартинес из Университета Санто-Доминго в Доминиканской Республике наткнулась на массивное сооружение на глубине 13 метров под землей, исследуя подземные ходы храма, пишет ScienceAlert.

Тоннель высотой 2 метра искусно высечен сквозь потрясающую толщу песчаника длиной 1 305 метров, что вызвало восхищение экспертов. Специалисты окрестили его "геометрическим чудом".

Дизайн тоннеля, похожий на водопровод Эвпалинов тоннель 6-го века до н. э. на греческом острове Самос, считается триумфом античной инженерии.

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Несмотря на то, что туннель Тапосирис-Магна частично погружен в воду, его назначение остается неизвестным. Однако Мартинес, который работает в Тапосирис-Магна с 2004 года, оптимистично считает, что туннель может привести к обнаружению потерянной гробницы Клеопатры VII.

В ходе раскопок храма было обнаружено множество улик, которые указывают на то, что здесь может находиться гробница знаменитой царицы и ее мужа Марка Антония.

В ходе раскопок храма было обнаружено множество улик, которые указывают на то, что здесь может находиться гробница знаменитой царицы и ее мужа Марка Антония Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Основанный Птолемеем II в 280 году до н. э., Тапосирис-Магна был посвящен богам Осирису и Исиде, с которыми была тесно связана Клеопатра. В храме хранятся монеты с изображениями Клеопатры и Александра Македонского, а также статуэтки богини.

Исследователи предполагают, что если гробница Клеопатры находится в Тапосирис-Магна, то, скорее всего, она будет на территории комплекса, похожего на греко-римские захоронения, найденные в храме.

На месте храма также найдены алебастровые головы Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

На следующем этапе исследований будет изучено близлежащее Средиземное море, где в результате серии землетрясений с 320 по 1303 год н. э. часть храма обрушилась и была поглощена волнами. В этом районе также находится сеть туннелей, протянувшихся от озера Марьют до Средиземного моря, которые могут содержать важную информацию о загадочном древнем городе.

Хотя открытие гробницы Клеопатры, несомненно, стало бы революционным, раскопки Тапосирис-Магна уже принесли значительные находки, включая куски керамики и прямоугольный блок известняка.

Как заявил более десяти лет назад Захи Хавасс, бывший генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта: "Если мы обнаружим гробницу Клеопатры и Марка Антония, это будет самым важным открытием 21 века. Если мы не обнаружим гробницу Клеопатры и Марка Антония, мы сделаем главные открытия здесь, внутри храма и за его пределами".

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