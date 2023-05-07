Загублена на віки гробниця Клеопатри і Марка Антонія: знайдено ключі до її місцезнаходження

Виявлений тунель заввишки 2 метри майстерно висічений крізь приголомшливу товщу пісковика довжиною 1305 метрів, що викликало захоплення експертів. Фахівці охрестили його "геометричним дивом".

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У 2022 році група археологів виявила дивовижний тунель під стародавніми руїнами Тапосіріс-Магна, храму, розташованого вздовж єгипетського узбережжя. Команда розкопок під керівництвом Кетлін Мартінес з Університету Санто-Домінго в Домініканській Республіці натрапила на масивну споруду на глибині 13 метрів під землею, досліджуючи підземні ходи храму, пише ScienceAlert.

Тунель заввишки 2 метри майстерно висічений крізь приголомшливу товщу пісковика завдовжки 1 305 метрів, що викликало захоплення експертів. Фахівці охрестили його "геометричним дивом".

Дизайн тунелю, схожий на водогін Тунель Евпаліна 6-го століття до н. е. на грецькому острові Самос, вважається тріумфом античної інженерії.

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Попри те, що він частково знаходиться під водою, призначення тунелю Тапосіріс-Магна залишається невідомим. Однак Мартінес, який працює в Тапосіріс-Магна з 2004 року, оптимістично налаштований, що тунель може привести до відкриття загубленої гробниці Клеопатри VII.

Розкопки на території храму дали численні підказки, які вказують на те, що могила знаменитої цариці та її чоловіка Марка Антонія може знаходитися саме там.

Розкопки на території храму дали численні підказки, які вказують на те, що могила знаменитої цариці та її чоловіка Марка Антонія може знаходитися саме там Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Заснований Птолемеєм II у 280 році до н. е., Тапосіріс-Магна присвячений богам Осірісу та Ісіді, з якими Клеопатра мала тісний зв'язок. Храм містить монети із зображеннями Клеопатри та Александра Македонського, а також статуетки богині.

Дослідники припускають, що якщо поховання Клеопатри знаходиться в Тапосіріс-Магна, то найімовірніше воно буде на території комплексу, подібного до греко-римських поховань, знайдених на розкопках храму.

На місці храму також знайдено алебастрові голови Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Наступний етап досліджень включатиме вивчення прилеглого Середземного моря, де серія землетрусів з 320 по 1303 рік н. е. призвела до того, що частини храму зруйнувалися і потонули у хвилях. У цьому районі також знаходиться мережа тунелів, що тягнуться від озера Мар’ют до Середземного моря, які можуть містити важливу інформацію про загадкове стародавнє місто.

Знахідка гробниці Клеопатри, безсумнівно, стане революційним відкриттям, але розкопки Тапосіріс-Магна вже принесли важливі артефакти, серед яких фрагменти глиняного посуду і прямокутний блок вапняку.

Як заявив Захі Хавасс, колишній міністр у справах старовини Єгипту: "Якщо ми знайдемо гробницю Клеопатри і Марка Антонія, це буде найважливішим відкриттям 21-го століття. Якщо ми не знайдемо гробницю Клеопатри і Марка Антонія, то зробимо великі відкриття тут, всередині храму і за його межами".

Раніше Фокус розповідав про те, чому ж насправді помер один із дослідників та відкривачів гробниці Тутанхамона. Вчені з'ясували, як спрацювало "прокляття мумій".

А також ми писали, чому відкриття та вивчення древніх гробниць не завжди хороша ідея. Іноді, згнивши та перетворившись на справжню смерть для всіх живих, мумії не з відкритими обіймами приймають своїх гостей.