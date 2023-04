Покинули свій дім навіки. Вчені все ще шукають відповідь, чому вікінги залишили Гренландію

Протягом чотирьох століть Гренландія була надійним форпостом вікінгів. Два поселення, одне біля південного краю, а інше трохи далі по узбережжю, стали домівкою для невеликої, але жвавої спільноти норвезьких колонізаторів.

Відомо, що раніше Гренландія була домом для древніх мореплавців протягом кількох століть. Однак до кінця 15 століття вікінги безслідно зникли з острова. Причини їхнього раптового від'їзду залишаються однією з найбільших загадок у північній історії, пише Inverse.

У новому дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені припускають, що підвищення рівня моря могло відіграти важливішу роль у втечі вікінгів, ніж вважалося раніше. Але це, ймовірно, був не єдиний фактор, який змусив їх залишити дім.

Вікінги вперше ступили на територію Гренландії у 985 році н. е. на чолі з легендарним дослідником Еріком Рудим, якого вигнали з Ісландії за вбивство кількох людей у суперечці. З невеликою групою послідовників він вирушив до Гренландії, щоб заснувати нове поселення, відоме як Eystribygð або Східне поселення.

Протягом наступних кількох століть Східне поселення процвітало, з фермами, сконцентрованими біля берега. Вікінги навіть полювали на моржів, щоб забезпечити кожен раз розвиненішу європейську торгівлю слоновою кісткою.

Однак останній запис, залишений вікінгами в Гренландії, стосується весілля у Східному поселенні, яке відбулося приблизно в той самий час. Радіовуглецевий аналіз показує, що вони пробули там ще близько пів століття.

На думку авторів нового дослідження, причина залишення вікінгами Гренландії і погіршення умов, що призвело до цього, залишається суперечливою темою. Попередні вивчення пропонували кілька версій їхнього відходу, зокрема, зіткнення з інуїтськими поселеннями, зміни клімату та проблеми в торгівлі.

Попередні вивчення пропонували кілька версій їхнього відходу, зокрема, зіткнення з інуїтськими поселеннями, зміни клімату та проблеми в торгівлі Фото: Rolf Fabricius Warming / CC BY-NC-ND 4.0

Щоб пролити світло на цю історичну загадку, дослідники змоделювали, як змінювався океан за часів проживання вікінгів. Вони виявили, що екологічні зміни, особливо підвищення рівня моря, відіграли значну роль у зникненні древніх мореплавців із Гренландії.

Світло-блакитним кольором показано затоплення уздовж узбережжя Гренландії в різних районах за часів проживання там вікінгів, а зірочками позначено самі поселення Фото: BORREGGINE ET AL/PNAS

Під час Малого льодовикового періоду, який відбувався приблизно між 1250 і 1900 роками нашої ери, погіршення клімату спричинило розширення Гренландського льодовикового щита, що призвело до затоплення прилеглих суходолів під вагою льодовиків. Як наслідок, прибережні поселення вікінгів були вразливі до частих повеней, що робило життя в цих місцях майже неможливим.

Використовуючи дані попередніх археологічних та геологічних досліджень, фахівці створили комп'ютерну модель, щоб показати, наскільки змінився рівень моря від початку до кінця проживання вікінгів у Гренландії. Вони виявили, що вода піднялася на 3,3 метра за той час, коли древні люди жили в Східному поселенні.

Більшість відомих місць проживання вікінгів знаходилися в межах 500-1000 метрів від зони затоплення, що робить їх вразливішими до повеней за внутрішні райони. Частота повеней дедалі більше ускладнювала ведення сільського господарства та розведення худоби, що призвело до поступової зміни раціону вікінгів, який став включати більше морських істот і менше тварин на суші.

Дослідники припускають, що роки масштабних повеней мали б ефект доміно для населення Гренландії, сприяючи погіршенню якості життя. А зі свого боку зробило б острів дедалі менш привабливим місцем для проживання.

Хоча важко оцінити відносний вплив підвищення рівня моря на інші фактори, які призвели до того, що вікінги покинули Гренландію, це дослідження дає глибше розуміння складної історії таємничого зникнення вікінгів.

