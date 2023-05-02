Таємниці терасових систем. Знайдено тисячі незвичайних металевих артефактів на неолітичній стоянці

Нещодавні розкопки в корсиканському муніципалітеті Сотта виявили велику неолітичну стоянку з двома окремими поселеннями і терасовими системами.

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У невеликому французькому муніципалітеті, розташованому на острові Корсика, археологи розкопали скарбницю давньої історії. Їм вдалося виявити велику неолітичну стоянку, що містила не одне, а два окремих поселення, пише Arkeonews.

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Згідно з пресрелізом Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP), перше поселення датується початком четвертого тисячоліття до нашої ери і містило кам'яну споруду із залишками майстерні з обробки обсидіану. Археологи знайшли докази того, що в цій майстерні древні люди використовували різні методи для виготовлення обсидіанових інструментів.

Ерозія знищила це місце, але друге, пізніше поселення збудували на його місці. Воно датоване 3 тисячоліттям до нашої ери і добре збереглося, а його система терас дала археологам багато матеріалу для вивчення.

Археологи знайшли докази того, що в цій майстерні древні люди використовували різні методи для виготовлення обсидіанових інструментів Фото: Florian Soula, Inrap

Тераси увінчані укріпленою стіною з гранітних блоків, висотою приблизно 0,9 м. На першій терасі під нею знаходилася кам'яна арка з гранітних блоків. Призначення цієї дуги поки що невідоме, але дослідники вважають, що її використовували як своєрідний дах.

Усередині терасової будівлі знайшли сходи і коридор, які, як виявилося, слугували шляхом до верхнього рівня системи. Команда виявила ще дві схожі, але досконаліші терасові системи на цьому місці. Призначення цих споруд досі невідоме, але експерти вважають, що їх могли використовувати для зберігання продуктів харчування, металургії або іншої ремісничої діяльності.

На неолітичній стоянці, особливо на терасових ділянках, виявлено тисячі незвичайних артефактів з міді та інших металів. Деякі з них мали ознаки плавлення, що вказує на те, що місце використовували для металообробки. Також дослідники натрапили на зуби великої рогатої худоби і незвичайні останки черепних скелетів, які, як видається, спалили.

Археологи виявили залишки обсидіанової майстерні Фото: Laura Manca INRAP

Крім цих знахідок, археологи також виявили кераміку, кремінь, обсидіан, кварц, наконечники стріл, полірувальники, сокири, колеса та інші інструменти. Подальші дослідження знахідок тривають, проливаючи нове світло на цю захоплюючу главу історії.

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