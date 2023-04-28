Невідома історія Шотландії: дослідники розкрили походження загадкового народу піктів

Через брак історичних та археологічних свідчень вчені вже давно мізкують над походженням піктів, але нові генетичні дослідження, можливо, нарешті розкриють таємниці цієї стародавньої групи.

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Пікти Шотландії здавна були джерелом захоплення та інтриги для істориків та археологів. Загадкові символи, викарбувані на їхніх кам'яних пам'ятниках, та їхнє екзотичне походження, яке в середньовіччі приписували таким місцям, як Фракія, Скіфія чи острови на північ від Британії, захопили уяву багатьох. Однак нещодавнє дослідження пролило нове світло на генетичне походження, показавши, що вони насправді належать корінному населенню Британії залізного віку, пише Phys.org.

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Пікти населяли ранньосередньовічну Шотландію приблизно в 300-900 роках нашої ери, утворивши перші задокументовані королівства на сході Шотландії. Попри їхнє історичне значення, брак археологічних та історичних свідчень про піктів ускладнював науковцям точне визначення їхнього походження та зв'язків з іншими культурними групами Британії.

Щоб розв'язати цю проблему, фахівці провели дослідження, в якому взяли зразки піктських поховань, щоб виділити геноми і дослідити генетичні зв'язки між піктами та іншими культурними групами Британії.

Дослідники секвенували ДНК двох осіб з центральної та північної Шотландії, які датуються п'ятим-сьомим століттям нашої ери. Потім вони порівняли отримані високоякісні геноми з більш ніж 8 300 раніше опублікованими стародавніми і сучасними геномами.

Аналіз показав, що пікти походять від місцевого населення залізного віку, яке жило по всій Британії до прибуття континентальних європейців. Крім того, дослідники виявили генетичну схожість між піктами та сучасними людьми, що живуть у західній Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії та Нортумбрії.

Цікаво, що дослідники також проаналізували послідовність ДНК семи осіб, похованих на піктському кладовищі, і виявили, що вони не мали спільного предка по материнській лінії. Цей висновок свідчить про те, що жінки могли виходити заміж за межі своєї соціальної групи, і суперечить раннім припущенням про те, що пікти були матрилінійними.

Дослідження дає нове розуміння генетичних зв'язків, які існували між піктами, похованими разом на кладовищах, а також між давніми піктами і сучасними групами у Сполученому Королівстві. Результати дослідження також підтверджують сучасні археологічні теорії про те, що пікти походять від людей залізного віку в Британії.

Дослідники сподіваються, що їхня робота призведе до відкриття та аналізу більшої кількості геномів, щоб краще зрозуміти генетичну структуру Шотландії.

Подальші дослідження проводитиме Абердинський університет: Гордон Ноубл проведе переоцінку і розкопки нових піктських пам'яток, а Кейт Бріттон досліджуватиме харчові звички і мобільність за допомогою стабільних ізотопів. Лінус Ґірдланд Флінк координуватиме подальші дослідження генетичного походження піктів, роблячи свій внесок у зростаючу кількість знань про їхнє генетичне походження.

Раніше Фокус писав про давньоєгипетську статую, яка зображає інтимний контакт із фараоном. Вчені розкрили її приховане значення, а сам артефакт знаходиться в колекції Національного музею Шотландії.

А також ми розповідали про те, що дослідники змогли більше дізнатися про бурхливе та неспокійне минуле Шотландії. Вони виявили руїни загубленого римського форту.