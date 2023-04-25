Інтимний контакт із фараоном. Дослідники розкрили приховане значення давньоєгипетської статуї

Відкриття давньоєгипетської статуї чоловіка, що стоїть на колінах і тримає в руках маленьку фігурку фараона, змусило археологів чухати потилиці протягом багатьох поколінь. Але тепер нові дослідження розкрили правду про загадкову статую.

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У колекції Національного музею Шотландії (NMS) в Единбурзі зберігається давньоєгипетська статуя чоловіка, що стоїть на колінах. Цій цікавій статуї понад 3 000 років, і обличчя чоловіка знищено. Однак на його витягнутих руках лежить маленька фігурка дитини, яка безпомилково є фараоном, пише The Art Newspaper.

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Статуя залишалася загадкою для єгиптологів протягом багатьох поколінь через суворі умовності єгипетського життя. Простолюдин не міг доторкнутися до царя, не кажучи вже про такий інтимний контакт, і протягом століть викарбувати такий акт у камені вважалося б єрессю.

Маргарет Мейтленд, головна кураторка античного Середземномор'я в NMS, розповідає, як статуя вразила її, і як їй вдалося розшифрувати її значення. Мейтленд виявила, що статуя походить з Дейр-ель-Медіни, пустельного селища ремісників, які будували і прикрашали гробниці, що забезпечували безсмертя фараонів. Ці ремісники були посвячені в найпотаємніші таємниці своїх правителів.

До дослідження Мейтленд куратори NMS інтерпретували статую як зображення вихователя з королівською дитиною, а вікторіанський археолог, який вперше розкопав її, вважав, що це цар, якого годує богиня Ісіда.

Однак Мейтленд виявила, що статуя зображує коронованого царя, оскільки звичайна людина ніколи не була б зображена в тривимірному вигляді з правителем. Протягом століть було заборонено навіть зображати таке угрупування у двох вимірах на розписах гробниць.

Чоловік, що стоїть на колінах біля статуї, має на голові гірлянду з квітів Фото: Courtesy National Museums Scotland

Статуя стала частиною NMS у 1985 році, коли колекція колишнього Національного музею старожитностей об'єдналася з колекцією Королівського шотландського музею.

До цього статуя належала археологу Александру Генрі Рінда, який розкопував доісторичні пам'ятки на півночі Шотландії до того, як у 1855 році вперше поїхав до Єгипту. Рінд виявив і розкопав статую в Дейр-ель-Медіні.

Дослідження Мейтленд привело її до висновку, що найстаршим робітникам у Дейр-ель-Медіні дозволили будувати гробниці для правителів і жертвувати статуї для каплиць у їхньому власному храмі Хатор.

Ці статуї зображували робітників у найтіснішому контакті з образами божественної сили і влади. Це не могло статися без відома королівського двору, оскільки кожен аспект роботи селища регламентований і записаний, від матеріалів, що постачалися, до їжі, яку вони їли, і пива, яке вони пили.

Мейтленд виявила, що маленька фігурка, зображена на статуї, була не справжнім фараоном, а його образом. Вона знайшла цілу групу скульптур з Дейр-ель-Медіни, зокрема фрагментарний, але гарно вирізьблений екземпляр у нью-йоркському Метрополітен-музеї та кілька в Єгипетському національному музеї, деякі з них збереглися не більше, ніж руки для підношення.

Її висновок полягає в тому, що зображення були взаємовигідними, зміцнюючи як верховну владу правителів, так і лояльність і статус сільських чиновників, так тісно пов'язаних з ними.

Чоловік, що стоїть на колінах біля статуї, має на голові гірлянду з квітів. За словами Мейтленд, це було поширеним явищем на жіночих статуях, але дуже рідкісним на чоловічих зображеннях — за винятком періоду правління фараонів Рамзесів.