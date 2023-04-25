Интимный контакт с фараоном. Исследователи раскрыли скрытое значение древнеегипетской статуи

Открытие древнеегипетской статуи мужчины, стоящего на коленях и держащего в руках маленькую фигурку фараона, заставило археологов чесать затылки на протяжении многих поколений. Но теперь новые исследования раскрыли правду о загадочной статуе.

Related video

В коллекции Национального музея Шотландии (NMS) в Эдинбурге хранится стоящая на коленях древнеегипетская статуя мужчины. Этой интересной статуе более 3 000 лет, и ее лицо уничтожено. Однако на его вытянутых руках лежит маленькая фигурка ребенка, безошибочно фараона, пишет The Art Newspaper.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Статуя оставалась загадкой для египтологов на протяжении многих поколений из-за строгих условностей египетской жизни. Простолюдин не мог дотронуться до царствующего короля, не говоря уже о столь интимном контакте, и на протяжении веков высечь такое действие в камне считалось ересью.

Маргарет Мейтланд, главный хранитель древнего Средиземноморья в NMS, рассказывает, как эта статуя потрясла ее воображение и как ей удалось расшифровать ее значение. Мейтланд обнаружила, что статуэтка происходит из Дейр-эль-Медины, пустынной деревни ремесленников, которые строили и украшали гробницы, обеспечивавшие фараонам бессмертие. Эти ремесленники были посвящены в самые сокровенные тайны своих правителей, что позволило им создать эти замечательные гробницы.

До исследования Мейтланд кураторы NMS интерпретировали статую как изображение воспитателя с царским ребенком, а викторианский археолог, впервые раскопавший ее, считал, что это царь, которого кормит богиня Исида.

Однако Мейтланд обнаружила, что статуя изображает коронованного царя, что очень важно, потому что обычный человек никогда не был бы изображен в трех измерениях с правителем. На протяжении веков запрещалось даже изображать такую группу в двух измерениях на надгробных росписях.

Коленопреклоненный даритель в статуе носит на голове гирлянду из цветов Фото: Courtesy National Museums Scotland

Статуя стала частью NMS в 1985 году, когда коллекция бывшего Национального музея древностей объединилась с коллекцией Королевского шотландского музея.

До этого статуя была частью коллекции археолога Александра Генри Ринда, который проводил раскопки доисторических мест на севере Шотландии, прежде чем впервые отправиться в Египет в 1855 году. Ринд обнаружил и раскопал статую в Дейр-эль-Медине.

Исследования Мейтланд привели ее к выводу, что самым высокопоставленным рабочим в Дейр-эль-Медине было разрешено строить гробницы для правителей и ставить статуи для часовен в их собственном храме Хатор.

Эти статуи изображали рабочих в самом тесном контакте с образами божественной силы и власти. Это не могло произойти без ведома царского двора, поскольку каждый аспект работы поселян регулировался и фиксировался, начиная с поставляемых материалов и заканчивая пищей, которую они ели, и пивом, которое они пили.

Мейтланд обнаружила, что маленькая фигурка, изображенная на статуе, была не настоящим фараоном, а образом фараона. Она обнаружила целую группу скульптур из Дейр-эль-Медины, включая фрагментарный, но прекрасно вырезанный образец в нью-йоркском музее Метрополитен и несколько в Египетском национальном музее, некоторые из которых сохранились не более чем руки для подношения.

Ее вывод заключается в том, что эти изображения были взаимовыгодными, укрепляя как верховную власть правителей, так и лояльность и статус деревенских чиновников, столь тесно связанных с ними.

Коленопреклоненный даритель в статуе носит на голове гирлянду из цветов. Это было обычным явлением для статуй женщин, но очень редко встречалось в изображениях мужчин — за исключением периода правления царей династии Рамзесов, обнаружила Мейтланд.