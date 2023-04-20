Бурхливе минуле Шотландії. Дослідники виявили руїни загубленого римського форту

Нещодавно виявлений форт біля валу Антоніна в Шотландії є важливим доповненням до обмеженої кількості знайдених оборонних споруд, надаючи цінну інформацію про окупацію територій країни Римською імперією.

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У пересіченій шотландській місцевості Західного Данбартонширу зробили дивовижне відкриття. Вздовж могутнього валу Антоніна виявили загублену римську фортецю, яка стояла на сторожі влади і могутності проти бунтівних шотландських племен, пише Ancient Origins.

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Римська армія під командуванням імператора Клавдія прибула до Шотландії в 43 році нашої ери, але зіткнулася з запеклим опором місцевих племен, зокрема каледонців. У 142 р. н. е. римляни побудували вал Антоніна, щоб позначити північно-західний кордон своєї імперії, а для його захисту звели низку фортів і фортець.

Після кількох невдалих спроб знайти втрачений римський форт у 1970-х і 1980-х роках, Історичне середовище Шотландії (HES) нещодавно оголосило про своє відкриття за допомогою градієнтометрії, високотехнологічного методу геофізичної розвідки.

Фортеця знаходилася в полі неподалік від початкової школи Карлейт в Данточері, Клайдбанк, поруч з валом Антоніна, який є одним із шести об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Шотландії.

За словами антиквара Роберта Сіббальда, перша згадка про римську фортецю датується 1707 роком, але досі вона залишалася втраченою. Градієнтне сканування виявило кам'яну основу фортеці, на якій звели вал заввишки близько 2 метрів.

Фортеця складалася з двох невеликих дерев'яних будівель, які могли вмістити від 10 до 12 римських солдатів протягом тижня. Солдати розміщувалися у набагато більшому форті Данточер у Західному Данбартонширі.

Римські фортифікаційні споруди в Шотландії були, по суті, оборонними військовими об'єктами, побудованими Римською імперією під час її окупації з 1 по 4 століття нашої ери. Ці фортеці стратегічно розташовувалися вздовж північного кордону імперії, відомого як вал Антоніна, для спостереження і контролю за пересуванням часто бунтівного місцевого населення.

Розкопки на римських об'єктах у Шотландії дали важливу інформацію про особливості діяльності римської армії під час окупації, в тому числі про те, як вони будували свої оборонні військові споруди, цивільні поселення і торговельні мережі.

Нові методи археологічного аналізу, такі як градієнтометрія, радіолокація та 3D-моделювання, дозволили дослідникам виявити безліч нової і важливої інформації про римську присутність в Шотландії, проливаючи світло на цей бурхливий період шотландської історії.

Це нове відкриття додає до списку близько 40 фортець, які, як відомо, стояли вздовж валу Антоніна. Однак досі виявили лише дев'ять із них, що робить цю будівлю неймовірною знахідкою.

Ба більше, нове геофізичне дослідження цього десятого укріплення може допомогти археологам краще зрозуміти, як саме працювала стіна і як її захищали.

Раніше Фокус розповідав про останнє місто римської Великобританії. Дослідники відновили стародавні ворота віком 2 тис. років.

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