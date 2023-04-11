Стоунхендж, Макдональдс та Кінгс-кросс. Вчені все ще шукають місце спочинку королеви Боудіки

У 61 році, після зґвалтування її дочки та смерті чоловіка, Боудіка підняла на повстання всю південно-східну Англію (250 тис. осіб). А поки основні сили римлян підходили до Уельсу, вона підпалила Лондон, Веруламій і Кольчестер.

Related video

Про життя відважної королеви стародавнього британського племені іценів відомо не багато. Так само досі залишається загадкою, де саме її поховано, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Існує чимало теорій про те, де саме спочиває королева Боудіка. Вони варіюються від реалістичних до зовсім неймовірних. Дехто вважає, що її місце спочинку це Стоунхендж, інші приписують його тупиковій станції Лондонського залізничного вузла у північно-східній частині Лондона Кінгс-кросс.

Боудіка була правителькою стародавнього британського племені іценів. Вона також відома тим, що розпочала відважне, однак невдале повстання проти римлян. Відомо, що її чоловік, король Прасутаг, був римським трибутарієм, але після його смерті в 60 році терен іценів анексували, Боудіку побили, її дочку зґвалтували.

Королеву часто зображують з вогненно-рудим волоссям на колісниці, запряженій кіньми, її історія стала основою британської народної історії як символ свободи і повстання. Під час правління королев Єлизавети та Вікторії (не насамкінець через значення імені останньої як "перемога") її образ покрили своєрідним романтичним культом.

Однак в цьому і полягає весь парадокс історії. Королева "тубільців" поклала своє життя, щоб боротися з могутньою імперією свого часу, однак стала символом Британської імперії — найбільшої імперії в історії людства.

Попри її величезну історичну та культурну спадщину, існує багато невідомих фактів, пов'язаних з її життям. Вважається, що вона померла у 60 або 61 році нашої ери. Давньоримський історик Тацит стверджував, що вона та її дочки випили з отруєної чаші і вбили себе, тоді як грецький історик Кассій Діон писав, що вона померла від хвороби й похована як цариця.

До того ж невідомо досі, де саме Боудіка спочиває. А проте існує кілька теорій.

Однією з найпоширеніших є те, що її поховали під платформою 9 або 10 станції Кінгс-кросс. Чи це платформа 9 і ¾? Ця теорія ґрунтується на книзі, написаній у 1937 році Льюїсом Спенсом, який стверджував, що вона провела свою останню битву проти римлян на місці, де зараз знаходиться станція.

Хоча дослідник ніколи не припускав, що поховали її саме на цьому місці, теорія про станцію розлетілася в післявоєнній Британії. А проте жодних археологічних доказів її поховання саме тут наразі нема.

Дехто вважає, що королева спочиває Гемпстед-гіт — лісопарковій зоні на півночі Лондона. В цьому парку є круглий курган діаметром близько 36 метрів і висотою 3 метри, відомий як "Могила Боудіки".

Такі кургани були поширені в багатьох європейських культурах залізного віку як могили для еліти, що дає підстави припускати, що тут поховано древнього вождя. Однак він майже напевно не має нічого спільного з полководицею, як свідчать проведені на цьому місці археологічні дослідження та розкопки.

Ще в 1624 році історик Едмунд Болтон припустив, що Стоунхендж побудований як гробниця Боудіки. Це фантастична ідея, хоча й абсолютно необґрунтована. Радіовуглецевий аналіз каміння Стоунхенджу показав, що пам'ятник значно старший за королеву, і, ймовірно, його звели 5 000 років тому в кілька етапів.

У 2006 році археологи проводили розкопки поруч з Макдональдсом у Бірмінгемі і натрапили на колекцію римських останків. Це наштовхнуло одного історика на думку, що саме тут відбувалася битва Боудіки з римлянами, де вона, можливо, навіть загинула. А проте чимало фахівців досить скептично глянули на цю теорію.

Які б фантастичні думки не снували стосовно поховання королеви, є деякі вагомі підстави вважати, що її місце спочинку таки виявили. Випадково знайдені в 1879 році могили у Глостерширі містять одні з найкращих предметів кельтського мистецтва, коли-небудь виявлених у Британії. Одними з них є ручне дзеркало з бронзи, бронзові чаші та вишукані прикраси.

Ба більше, група робітників також натрапила на останки людини, датовані серединою 1-го століття н. е. А якщо глянути на поховані тут предмети, можна припустити, що їхня власниця високого статусу. А проте нема конкретних доказів, які пов'язували б її з Боудікою, на жаль.

Важко сказати, чи колись дослідники таки натраплять на останки войовничої королеви, або ж доведуть приналежність уже виявлених. Хай там як, а одне можна сказати напевно — з часом поховання Боудіки обростатиме все новими теоріями та припущеннями.

Раніше Фокус розповідав, кому саме належать срібні руки з некрополя етрусків. Пара срібних рук збереглася напрочуд добре, особливо ліва рука, яка мала незначні пошкодження. А це звісно може свідчити про витончену майстерність їхніх творців.

Окрім цього, ми писали про те, чим закінчилося дослідження гробниці короля Казимира і чому з 12 археологів в живих після цього залишилися двоє.