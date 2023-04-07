Така собі ідея. Відкриття гробниці короля Казимира порівняли із застосуванням біологічної зброї
Коли Казимир IV Ягеллончик, великий князь литовський та король польський, пан і дідич Русі, помер, ніхто навіть не міг уявити, що через 500 років його могилу знову відкриють. Однак у 1973 році археологи саме так і вчинили, відкривши біологічну бомбу з патогенним потенціалом.
Археологи часто натрапляють на поховання та гробниці як звичайних людей, так й еліти та монархів. Однак не завжди відкривання та дослідження таких місць приносить користь та є безпечною затією. Іноді, згнивши та перетворившись на справжню смерть для всіх живих, мумії не з відкритими обіймами приймають своїх відкривачів, пише IFLScience.
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"Прокляття мумії" — настільки популярний міф, що він породив цілу низку фільмів, телепередач та літературних творів, в яких детально описано про те, як померлі бажають нам зашкодити з потойбічного світу.
Наприклад, одна з теорій про причини смерті відомого британського єгиптолога, керівника експедиції, під час якої Говард Картер знайшов гробницю Тутанхамона, не така вже й проста.
Вважається, що прохолодна і темна гробниця Тутанхамона містила спори аспергіла, дуже поширеного грибка, який зазвичай не може подолати імунну систему здорової людини. А проте він потрапив в тіло дослідника через укус комара, що зрештою і призвело до пневмонії. Грибки в гробницях вважається звичним явищем, особливо через умови, що там панують.
Згодом ця смерть породила безліч жахастиків та легенд про "прокляття Тутанхамона" чи "Прокляття мумії".
На початку 1970-х років археологи не мали вільного доступу до місць історичного значення. А проте ситуація кардинально змінилася через три роки, коли тодішній архієпископ Кракова, Папа Іван Павло ІІ, надав групі з 12 дослідників дозвіл на дослідження останків Казимира.
За словами дослідників з Медичної школи короля Гая і святого Томаса (Guy's King's and St Thomas' School of Medicine), з 12 вчених, присутніх під час відкриття гробниці, 10 померли протягом декількох тижнів. Вони також повідомляють, що з гробниці вдалося взяти зразки різноманітних грибків.
Щоб дослідити світ екосистем організмів, які спокійно собі процвітають у гробницях, автори детальніше вивчили узяті зразки з кладовища та поховальної каплиці в Польщі. Фахівці виявили надзвичайно високий рівень плісняви в повітрі, яке мало відповідну температуру та вологість для росту грибків.
"У зразках повітря, зібраних всередині, вдалося виділити такі організми: Penicillium sp., Candida sp., Aspergillus sp., Acremonium sp., Scopulariopsis sp., Fusarium sp., Aspergillus niger, Cladosporium sp., Alternaria alternata, Mucor sp., Aspergillus nidulans, Rhodotorula sp. і Verticillium sp", — підсумували автори.
За їхніми словами, повітря та поверхні гробниці містили дуже велику та небезпечну для здоров'я людини кількість грибків.
Докази про довговічність та живучість цих організмів у таких приміщеннях почали задокументовувати ще з 1962 року. Тоді біолог з Каїрського університету Еззедін Таха знайшов докази токсинів грибків у стародавніх гробницях і збережених тканинах мумій.
Він виявив, що у випадках, коли спори грибка потрапляли в легені людини, то спричиняли високу температуру, інфекції та запалення дихальних шляхів.
Хоча "Прокляття мумії", можливо, і не здатне вистежити розкрадачів гробниць та археологів, схоже, що загроза склепів і пліснявого повітря, яке вони містять, має все ж значну частку правди.
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