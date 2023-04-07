Така собі ідея. Відкриття гробниці короля Казимира порівняли із застосуванням біологічної зброї

Коли Казимир IV Ягеллончик, великий князь литовський та король польський, пан і дідич Русі, помер, ніхто навіть не міг уявити, що через 500 років його могилу знову відкриють. Однак у 1973 році археологи саме так і вчинили, відкривши біологічну бомбу з патогенним потенціалом.

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Археологи часто натрапляють на поховання та гробниці як звичайних людей, так й еліти та монархів. Однак не завжди відкривання та дослідження таких місць приносить користь та є безпечною затією. Іноді, згнивши та перетворившись на справжню смерть для всіх живих, мумії не з відкритими обіймами приймають своїх відкривачів, пише IFLScience.

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"Прокляття мумії" — настільки популярний міф, що він породив цілу низку фільмів, телепередач та літературних творів, в яких детально описано про те, як померлі бажають нам зашкодити з потойбічного світу.

Наприклад, одна з теорій про причини смерті відомого британського єгиптолога, керівника експедиції, під час якої Говард Картер знайшов гробницю Тутанхамона, не така вже й проста.

Вважається, що прохолодна і темна гробниця Тутанхамона містила спори аспергіла, дуже поширеного грибка, який зазвичай не може подолати імунну систему здорової людини. А проте він потрапив в тіло дослідника через укус комара, що зрештою і призвело до пневмонії. Грибки в гробницях вважається звичним явищем, особливо через умови, що там панують.

Згодом ця смерть породила безліч жахастиків та легенд про "прокляття Тутанхамона" чи "Прокляття мумії".

Поховальна суміш деревини та смоли Казимира, очевидно, підготувала підґрунтя для справжнього грибкового бенкету Фото: Wikimedia Commons

На початку 1970-х років археологи не мали вільного доступу до місць історичного значення. А проте ситуація кардинально змінилася через три роки, коли тодішній архієпископ Кракова, Папа Іван Павло ІІ, надав групі з 12 дослідників дозвіл на дослідження останків Казимира.

За словами дослідників з Медичної школи короля Гая і святого Томаса (Guy's King's and St Thomas' School of Medicine), з 12 вчених, присутніх під час відкриття гробниці, 10 померли протягом декількох тижнів. Вони також повідомляють, що з гробниці вдалося взяти зразки різноманітних грибків.

Щоб дослідити світ екосистем організмів, які спокійно собі процвітають у гробницях, автори детальніше вивчили узяті зразки з кладовища та поховальної каплиці в Польщі. Фахівці виявили надзвичайно високий рівень плісняви в повітрі, яке мало відповідну температуру та вологість для росту грибків.

"У зразках повітря, зібраних всередині, вдалося виділити такі організми: Penicillium sp., Candida sp., Aspergillus sp., Acremonium sp., Scopulariopsis sp., Fusarium sp., Aspergillus niger, Cladosporium sp., Alternaria alternata, Mucor sp., Aspergillus nidulans, Rhodotorula sp. і Verticillium sp", — підсумували автори.

За їхніми словами, повітря та поверхні гробниці містили дуже велику та небезпечну для здоров'я людини кількість грибків.

Докази про довговічність та живучість цих організмів у таких приміщеннях почали задокументовувати ще з 1962 року. Тоді біолог з Каїрського університету Еззедін Таха знайшов докази токсинів грибків у стародавніх гробницях і збережених тканинах мумій.

Він виявив, що у випадках, коли спори грибка потрапляли в легені людини, то спричиняли високу температуру, інфекції та запалення дихальних шляхів.

Хоча "Прокляття мумії", можливо, і не здатне вистежити розкрадачів гробниць та археологів, схоже, що загроза склепів і пліснявого повітря, яке вони містять, має все ж значну частку правди.

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