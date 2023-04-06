Яка погода в римському Єгипті: вчені вивчають етикетки на муміях, щоб дізнатися про клімат минулого

Дослідники розкривають таємниці давніх кліматичних моделей за допомогою несподіваного джерела: етикеток на муміях.

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Ці маленькі етикетки з дерева, фаянсу або слонової кістки прикріплювали до мумій за часів Птолемеїв та Римської імперії, а тепер вчені використовують дендрокліматологію для аналізу деревних кілець на дерев'яних етикетках. Результати показують багатство кліматичних даних, пропонуючи нове розуміння того, яким був клімат у східному Середземномор'ї за часів римського Єгипту, повідомляють Heritage Daily.

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За часів Птолемеїв та Римської імперії до мумій прикріплювали невеличкі етикетки, які називали "мумійними етикетками". Їх виготовлялися з дерева, фаянсу або слонової кістки, а містили вони написи грецькою або демотичною мовою (іноді ієратикою або ієрогліфами), які називали ім'я померлого або його сім'ї, або коротку молитву для потойбічного життя.

Етикетки на муміях використовували для ідентифікації померлих після процесу муміфікації, коли їх перевозили до некрополя для поховання. Деякі з цих етикеток могли навіть слугувати заміною похоронних стел.

У новому дослідженні вчені використовують дендрокліматологію для аналізу деревних кілець на дерев'яних етикетках. Цей метод дозволяє збирати кліматичні дані, оскільки ширші кільця дерев вказують на сприятливі умови росту, а вужчі — на періоди посухи.

Дослідники проаналізували 300 етикеток і шукали відповідні послідовності, щоб отримати ширше уявлення про клімат у районах східного Середземномор'я, таких як сучасний Ліван, грецькі острови або гирло Нілу за часів Римського Єгипту.

За часів Птолемеїв та Римської імперії до мумій прикріплювали невеличкі етикетки, які називали "мумійними етикетками" Фото: SNSF

Франсуа Блондель, археолог з Женевського університету, пояснює, що етикетки мумій ідеально підходять для цієї мети, оскільки вони виготовлені з різних порід дерев, таких як сосна, кипарис, кедр і ялівець, і в музеях світу їх тисячі.

Однак точні дати подій, зафіксованих на етикетках, досі не відомі, і дослідникам потрібно буде віднайти ці події в історії. Знайшовши датовані зразки і шукаючи збіги з іншими етикетками з тих самих порід дерев і регіонів, вони зможуть визначити точну дату. Якщо ні, їм доведеться використовувати радіовуглецеве датування.

Щоб зменшити невизначеність датування, вчені об'єднають кілька зразків деревини, взятих уздовж кілець одного і того ж зразка. У найкращому випадку це може практично усунути невизначеність. Однак дослідникам ще потрібно знайти правильні зразки та отримати дозвіл від музеїв на проведення інвазивного радіовуглецевого аналізу.

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