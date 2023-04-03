Древній амулет часів Симеона Великого виявили на півдні Болгарії

Древній амулет, виявлений на півдні Болгарії, є неймовірним прикладом кириличних написів. Вчені датують його 10-м століттям.

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Археологи виявили свинцеву пластину-амулет з написом кирилицею часів царя Симеона Великого. Артефакт був знайдений в укріпленні Балак Дере біля села Хухла на півдні Болгарії, і експерти вважають, що це один з найбільш ранніх відомих на сьогодні кириличних текстів, повідомляють Arkeonews.

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В укріпленні "Балак Дере" біля села Хухла, муніципалітет Івайловград на півдні Болгарії, зробили дивовижне археологічне відкриття. Знахідка є свинцевою пластиною-амулетом із написом кирилицею часів царя Симеона Великого, який правив у 893-927 роках. Амулет виявила команда археологів з Національного історичного музею, а повідомив про знахідку громадськості член команди Іван Канчев.

В укріпленні "Балак Дере" біля села Хухла, муніципалітет Івайловград на півдні Болгарії, зробили дивовижне археологічне відкриття

Після знахідки амулет ретельно законсервувала професорка Веселіна Інкова, яка виявила неглибокий напис кириличними літерами. Подальшу розшифровку тексту провів Георгій Сінгалевич за допомогою методу трансформації відбиття (RTI). Дослідники виявили довгий староболгарський напис кирилицею, що складається з семи рядків, написаних на внутрішній стороні плити, і чотирьох рядків на зовнішній стороні. З напису були успішно розшифровані імена молільників — Нікола та Павло.

Амулет знайдений в культурному шарі початку 10 століття, що відповідає Золотому віку царя Симеона Великого. Археологи зосередилися на цій епосі, порівнюючи історичні джерела та проводячи епіграфічний аналіз знахідки. Орфографія деяких літер, датованих 10 століттям, дозволяє припустити, що амулет належав воїнам Симеона під час його походу на Константинополь. Ця знахідка незвичайна своїм канонічним звучанням тексту та вдалою розшифровкою імен молільників — Миколи та Павла. Вчені вважають, що це може бути один з найдавніших кириличних текстів, знайдених на сьогодні.

Відкриття амулета зі свинцевої пластини є важливим внеском у наше розуміння правління царя Симеона Великого та історії Болгарії. Правитель був відомий як Симеон Великий завдяки своїм успішним кампаніям проти візантійців, мадярів і сербів, які призвели до найбільшого територіального розширення Болгарії, зробивши її наймогутнішою державою в сучасній Східній і Південно-Східній Європі. Це відкриття проливає нове світло на матеріальну культуру та вірування воїнів Симеона, надаючи цінну інформацію про їхні релігійні практики та стосунки з царем.

Орфографія окремих літер, датованих 10 століттям, дозволяє припустити, що амулет належав воїнам Симеона під час його походу на Константинополь Фото: Ivaylo Kanchev Team

Окрім амулета зі свинцевої пластини, знайденого в Балак-Дере, найближчими таким артефактами є два амулети 10-11 століття, знайдені поблизу Карджалі та Хасково. Ці знахідки допомагають розширити наше розуміння поширення кирилиці в регіоні та дають цінну інформацію про культурні та релігійні практики людей, які населяли Болгарію в цей період.

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