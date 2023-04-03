Древний амулет времен Симеона Великого обнаружили на юге Болгарии

Древний амулет, обнаруженный на юге Болгарии, является невероятным примером кириллических надписей. Ученые датируют его 10-м веком.

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Археологи обнаружили свинцовую пластину-амулет с надписью кириллицей времен царя Симеона Великого. Артефакт был найден в укреплении Балак Дере возле села Хухла на юге Болгарии, и эксперты считают, что это один из самых ранних известных на сегодня кириллических текстов, сообщают Arkeonews.

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В укреплении "Балак Дере" возле села Хухла, муниципалитет Ивайловград на юге Болгарии, совершили удивительное археологическое открытие. Находка является свинцовой пластиной-амулетом с надписью кириллицей времен царя Симеона Великого, правившего в 893-927 годах. Амулет обнаружила команда археологов из Национального исторического музея, а сообщил о находке общественности член команды Иван Канчев.

В укреплении "Балак Дере" возле села Хухла, муниципалитет Ивайловград на юге Болгарии, совершили удивительное археологическое открытие

После находки амулет тщательно законсервировала профессор Веселина Инкова, которая обнаружила неглубокую надпись кириллическими буквами. Последующую расшифровку текста провел Георгий Сингалевич с помощью способа трансформации отражения (RTI). Исследователи обнаружили длинную староболгарскую надпись кириллицей, состоящую из семи строк, написанных на внутренней стороне плиты, и четырех строк на внешней стороне. Из надписи были успешно расшифрованы имена молящихся Никола и Павел.

Амулет найден в культурном слое начала 10 века, что соответствует Золотому веку царя Симеона Великого. Археологи сосредоточились на этой эре, сравнивая исторические источники и проводя эпиграфический анализ находки. Орфография некоторых букв, датируемых 10 веком, позволяет предположить, что амулет принадлежал воинам Симеона во время его похода в Константинополь. Эта находка необычна своим каноническим звучанием текста и удачной расшифровкой имен молящихся Николая и Павла. Ученые считают, что это может быть один из древнейших кириллических текстов, найденных на сегодня.

Открытие амулета из свинцовой пластины является важным вкладом в наше понимание правления царя Симеона Великого и истории Болгарии. Правитель был известен как Симеон Великий благодаря своим успешным кампаниям против византийцев, мадьяр и сербов, которые привели к наибольшему территориальному расширению Болгарии, сделав ее самым мощным государством в современной Восточной и Юго-Восточной Европе. Это открытие проливает новый свет на материальную культуру и верование воинов Симеона, предоставляя ценную информацию об их религиозных практиках и отношениях с царем.

Орфография отдельных букв, датируемых 10 веком, позволяет предположить, что амулет принадлежал воинам Симеона во время его похода на Константинополь Фото: Ivaylo Kanchev Team

Кроме амулета из свинцовой пластины, найденного в Балак-Дере, ближайшими такими артефактами являются два амулета 10-11 века, найденные вблизи Карджали и Хасково. Эти находки помогают расширить наше понимание распространения кириллицы в регионе и дают ценную информацию о культурных и религиозных практиках людей, населявших Болгарию в этот период.

Ранее Фокус рассказывал об удивительном артефакте, который озадачил ученых: они не могут понять, что это такое.