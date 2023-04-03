Древний амулет времен Симеона Великого обнаружили на юге Болгарии
Древний амулет, обнаруженный на юге Болгарии, является невероятным примером кириллических надписей. Ученые датируют его 10-м веком.
Археологи обнаружили свинцовую пластину-амулет с надписью кириллицей времен царя Симеона Великого. Артефакт был найден в укреплении Балак Дере возле села Хухла на юге Болгарии, и эксперты считают, что это один из самых ранних известных на сегодня кириллических текстов, сообщают Arkeonews.
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В укреплении "Балак Дере" возле села Хухла, муниципалитет Ивайловград на юге Болгарии, совершили удивительное археологическое открытие. Находка является свинцовой пластиной-амулетом с надписью кириллицей времен царя Симеона Великого, правившего в 893-927 годах. Амулет обнаружила команда археологов из Национального исторического музея, а сообщил о находке общественности член команды Иван Канчев.
После находки амулет тщательно законсервировала профессор Веселина Инкова, которая обнаружила неглубокую надпись кириллическими буквами. Последующую расшифровку текста провел Георгий Сингалевич с помощью способа трансформации отражения (RTI). Исследователи обнаружили длинную староболгарскую надпись кириллицей, состоящую из семи строк, написанных на внутренней стороне плиты, и четырех строк на внешней стороне. Из надписи были успешно расшифрованы имена молящихся Никола и Павел.
Амулет найден в культурном слое начала 10 века, что соответствует Золотому веку царя Симеона Великого. Археологи сосредоточились на этой эре, сравнивая исторические источники и проводя эпиграфический анализ находки. Орфография некоторых букв, датируемых 10 веком, позволяет предположить, что амулет принадлежал воинам Симеона во время его похода в Константинополь. Эта находка необычна своим каноническим звучанием текста и удачной расшифровкой имен молящихся Николая и Павла. Ученые считают, что это может быть один из древнейших кириллических текстов, найденных на сегодня.
Открытие амулета из свинцовой пластины является важным вкладом в наше понимание правления царя Симеона Великого и истории Болгарии. Правитель был известен как Симеон Великий благодаря своим успешным кампаниям против византийцев, мадьяр и сербов, которые привели к наибольшему территориальному расширению Болгарии, сделав ее самым мощным государством в современной Восточной и Юго-Восточной Европе. Это открытие проливает новый свет на материальную культуру и верование воинов Симеона, предоставляя ценную информацию об их религиозных практиках и отношениях с царем.
Кроме амулета из свинцовой пластины, найденного в Балак-Дере, ближайшими такими артефактами являются два амулета 10-11 века, найденные вблизи Карджали и Хасково. Эти находки помогают расширить наше понимание распространения кириллицы в регионе и дают ценную информацию о культурных и религиозных практиках людей, населявших Болгарию в этот период.
Ранее Фокус рассказывал об удивительном артефакте, который озадачил ученых: они не могут понять, что это такое.