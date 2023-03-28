Странный артефакт озадачил ученых: такого еще не находили

Часто с помощью металлоискателей находят сокровища или же невероятные украшения, поражающие своим изяществом. Однако иногда происходит так, что находка вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

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В Норфолке нашли фрагмент серебряного изделия в позолоте, принадлежащий древнеримской эпохе. Несмотря на то, что находке уже больше года, ученые до сих пор не смогли определить, что это такое, сообщают Arkeonews.

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Обломок позолоченного серебряного изделия обнаружили вблизи Дисса в феврале 2022 года, и с тех пор не удалось установить, что это за предмет. Его обнаружили с помощью металлоискателя, и он совсем крошечный: всего 2,6 см на 1,3 см.

Эксперты из Великобритании, несмотря на все попытки, так и не установили, что это такое.

"Самый основной вопрос из всех: "что это было?"... это немного огорчает", — сказала исследовательница Хелен Гике, археолог из округа Норфолк.

Для определения предмета проводились консультации с Британским музеем, Национальным музеем Шотландии и европейскими экспертами, однако эти поиски не принесли результатов Фото: Andrew Williams/ Norfolk County Council

Для определения предмета проводились консультации с Британским музеем, Национальным музеем Шотландии и европейскими экспертами, однако эти поиски не принесли результатов. Теперь исследовательница Гике обратилась к соцсетям: в последний раз, когда не удавалось определить происхождение предмета, в этом помогли пользователи Твиттера.

О нашедшем фрагменте мужчине известно, что он регулярно сообщает о своих находках Portable Antiquities Scheme — совместной программе Британского музея и музея Уэльса, которая поощряет людей сообщать об обнаруженных археологических предметах. Благодаря этой программе удалось обнаружить около 1,5 миллиона артефактов.

Ранее Фокус рассказывал об элитарных артефактах средних веков найденных в Польше. По мнению ученых, находки свидетельствуют о рыцарском дворе, расположенном вблизи села Даромин в Свентокшиском воеводстве.

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