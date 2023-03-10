Сокровище династии Мин. Фигурка Будды-младенца ставит под сомнение историю Австралии

В 2018 году команда кинематографов планировала снять документальный фильм об освоении Австралии французами. Используя металлоискатели в отдаленной Западной Австралии, они в частности обнаружили редкого Будду династии Мин, который может "переписать историю".

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Эксперты обнаружили, что фигура Будды, изготовленная из бронзы, высотой 15 сантиметров и весом чуть более 1 кг. Кроме того, они считают, что ее сделали китайские мастера несколько сотен лет назад. Сегодня два режиссера, Леон Дешам и Шейн Томсон, пытаются выяснить, как эта вещь оказалась на обочине дороги в "Акульем заливе", объекте Всемирного наследия в регионе Гаскойн, что в Западной Австралии, пишет Ancient Origins.

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Искатели считают свою находчивую удивительную "зацепку, которая, вероятно, перепишет историю". Они доказывают это тем, что эту вещь, скорее всего, оставили "исследователи династии Мин, посетившие Австралию сотни лет назад".

Сегодня же два режиссера, Леон Дешам и Шейн Томсон, пытаются выяснить, как эта вещь оказалась на обочине дороги в "Акульем заливе" Фото: Finn Films

Младенец Будда

Леон Дешам и Шейн Томсон попытались подтвердить правильность своей теории на старом британском телешоу Antiques Roadshow. По словам эксперта по азиатскому искусству Ли Янг, статуэтка изготовлена во времена китайской династии Мин, настоящее "мировое сокровище". Специалист также подсчитал, что стоимость такой находки на аукционе может колебаться в пределах от 3 000 до 5 000 фунтов стерлингов.

Чтобы опровергнуть мнение, что фигурка – это подделка, другой исследователь, сотрудник Музея Западного Уэльса, использовал микроскопы. В конце концов он подтвердил: "Да, это Мин, и да, это младенец Будда".

Сиддгартха Гаутама, которого называют Буддой, был странствующим аскетом и религиозным учителем. Его считают одним из семи будд старины, а также основателем и ключевой фигурой в буддизме.

Также Янг считает, что такая фигурка могла принадлежать кому-то из вельмож или людей, которые к тому времени имели определенный статус в обществе. Кроме этого, обычно такие фигурки, где Будда изображен ребенком, использовали для празднования его дня рождения.

"Да, это Мин, и да, это младенец Будда" Фото: Finn Films

Сокровище династии Мин

Исследователь считает, что Будда использовался в период правления династии Мин, а именно между 1368 и 1644 годами. Она была последней династией Китая, руководимой этническими китайцами. В правление Мин, Китай владел большим флотом и многочисленной армией.

Что касается статуи, специалисты предполагают, что ее похоронили за 150 лет до обнаружения. В частности, ее могли покинуть флотилия сокровищ династии Мин в 1421 году нашей эры.

Считается, что сотни кораблей плавали по морям юго-восточной Азии в не менее семи экспедициях, ища побережья Африки. Однако до сих пор не находили доказательств того, что они достигли берегов Австралии за сотни лет до первых европейских исследователей в 1600-х годах.

Поэтому величайшая ценность найденной фигурки состоит в том, где именно ее нашли. Поэтому ее считают "невероятно важной для истории", хотя и оценивают в 3000-5000 фунтов стерлингов. Однако стоимость может возрасти благодаря уникальности.

Факт или подлог?

Конечно, как и с каким-либо "важным для истории" открытием, в этом случае также не обошлось без скептиков.

Одним из таких является Джоселин Чей, приглашенная профессор кафедры китаеведения Сиднейского университета. По ее словам, хоть Будди и 500 лет, это "не означает, что он появился здесь 500 лет назад". Более того, она сомневается, что китайский флот сокровищ когда-либо посещал этот район в Западной Австралии.

Другой скептик, Рид Пол Макгрегор, историк и куратор организации "Наше китайское прошлое", делится, что фигурка вероятнее всего приплыла "с китайскими парикмахерами или рыболовами в 1870-х годах". Или ее просто оставили как шутку или мистификацию.

Чтобы определить, наверное, нужны дальнейшие раскопки. И на этом сходятся все исследователи.

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