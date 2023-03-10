Скарб династії Мін. Фігурка Будди-немовля ставить під сумнів історію Австралії

У 2018 році команда кінематографів планували зняти документальний фільм про освоєння Австралії французами. Використовуючи металошукачі у віддаленій Західній Австралії, вони зокрема виявили рідкісного Будду династії Мін, який може "переписати історію".

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Експерти BBC з антикваріату виявили, що фігура Будди, виготовлена з бронзи, заввишки 15 сантиметрів і вагою трохи більш як 1 кг. Окрім цього, вони вважають, що її зробили китайські майстри кілька сотень років тому. Сьогодні ж двоє режисерів, Леон Дешам і Шейн Томсон, намагаються з'ясувати, як ця річ опинилася на узбіччі дороги в "Акулячій затоці", об'єкті Всесвітньої спадщини в регіоні Гаскойн, що в Західній Австралії, пише Ancient Origins.

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Шукачі вважають свою знахідною дивовижною "зачіпкою, яка ймовірно перепише історію". Вони доводять це тим, що цю річ, найімовірніше, залишили "дослідники династії Мін, які відвідали Австралію сотні років тому".

Сьогодні ж двоє режисерів, Леон Дешам і Шейн Томсон, намагаються з'ясувати, як ця річ опинилася на узбіччі дороги в "Акулячій затоці" Фото: Finn Films

Немовля Будда

Леон Дешам і Шейн Томсон спробували підтвердити правильність своєї теорії на давньому британському телешоу Antiques Roadshow. За словами експерта з азійського мистецтва Лі Янг, статуетка виготовлена за часів китайської династії Мін, справжній "світовий скарб". Фахівець також підрахував, що вартість такої знахідки на аукціонні може коливатися в межах 3 000 до 5 000 фунтів стерлінгів.

Щоб спростувати думку, що фігурка — це підробка, інший дослідник, співробітник Музею Західного Уельсу, використав мікроскопи. Зрештою він підтвердив: "Так, це Мін, і так, це немовля Будда".

Сіддгартха Ґаутама, якого називають Буддою, був мандрівним аскетом і релігійним вчителем. Його вважають одним із семи будд старовини, а також засновником і ключовою фігурою в буддизмі.

Також Янг вважає, що така фігурка могла належати комусь з вельмож або людей, які на той час мали певний статус у суспільстві. Окрім цього, зазвичай такі фігурки, де Будда зображений дитиною, використовували для святкування його дня народження.

"Так, це Мін, і так, це немовля Будда" Фото: Finn Films

Скарб династії Мін

Дослідник вважає, що Будду використовували в період правління династії Мін, а саме між 1368 і 1644 роками. Вона була останньою династією Китаю, якою керували етнічні китайці. За правління Мін, Китай володів великим флотом і численною армією.

Щодо статуї, фахівці припускають, що її поховали за 150 років до виявлення. Зокрема її могли залишити флотилія скарбів династії Мін у 1421 році нашої ери.

Вважається, що сотні кораблів плавали морями південно-східної Азії у щонайменше семи експедиціях, шукаючи узбережжя Африки. Однак досі не знаходили жодних доказів того, що вони досягли берегів Австралії за сотні років до перших європейських дослідників у 1600-х роках.

Тому найбільша цінність знайденої фігурки полягає в тому, де саме її знайшли. Через це її вважають "неймовірно важливою для історії", хоч і оцінюють в 3000-5000 фунтів стерлінгів. Однак вартість може зрости завдяки унікальності.

Факт чи підробка?

Звісно, як і з будь-яким "важливим для історії" відкриттям, тут також не обійшлося без скептиків.

Однією з таких є Джоселін Чей, запрошена професорка кафедри китаєзнавства Сіднейського університету. За її словами, хоч Будді і 500 років, це "не означає, що він з'явився тут 500 років тому". Ба більше, вона сумнівається, що китайський флот скарбів коли-небудь відвідував цей район у Західній Австралії.

Інший скептик, Рід Пол Макгрегор, історик і куратор організації "Наше китайське минуле", ділиться, що фігурка найімовірніше приплила "з китайськими перукарями або рибалками в 1870-х роках". Або її просто залишили як жарт чи містифікацію.

Щоб визначити напевне, потрібні подальші розкопки. І на цьому сходяться всі дослідники.

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