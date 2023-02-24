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Технології та наука

"Він перевершив усі наші очікування". Дослідники вперше покажуть знайдений щит залізної доби

дослідження, розкопки, щит, древні люди, залізна доба
Фото: MAP ARCHAEOLOGICAL PRACTICE | Поховання складалося з унікальної колісниці, похованої неушкодженою і вертикально поряд з кіньми, з візником, покладеним поверх залишків круглого бронзового щита

Щит залізної доби вперше виставлять на загальний огляд після того, як його знайшли у Східному Йоркширі у 2016 році.

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Щит знайшли у похованні людини високого статусу разом зі скелетами коней і залишками колісниці на території житлового комплексу в Поклінгтоні. Вважається, що деякі частини поховання датуються приблизно 800 роком до нашої ери, пише BBC News.

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Окрім виставки щита, там відбудеться офіційна презентація нової книги, присвяченої знахідкам.

дослідження, розкопки, щит, древні люди, залізна доба Fullscreen
У тому ж похованні, що й щит, знайшли скелети коней та колісницю
Фото: DAVID WILSON HOMES

Археологиня Паула Вейр розповіла, що бронзовий щит знайшли у величезній могилі, де знаходився скелет чоловіка. Ймовірно, він мав високий статус і жив між 220 і 300 роками до нашої ери.

Чоловіка, якого поховали разом з двома кіньми і колісницею, поклали на щит згідно зі складним ритуалом залізного віку.

"Ми навіть не уявляли, наскільки дивовижним був щит, доки не пройшло 18 місяців після періоду консервації — він перевершив усі наші очікування", — додала дослідниця.

Після показу на презентації книги у четвер щит тимчасово виставлять у Музеї Малтона у квітні.

Раніше Фокус писав про рідкісний меч вікінгів, який збирали, наче пазл. Відомо, що декор рукояті меча включає елементи типового звіриного стилю пізнього залізного віку, а також геометричні фігури зі срібла.