Зібрали як пазл: вчені знайшли рідкісний меч вікінгів (фото)

Відомо, що декор рукояті меча включає елементи типового звіриного стилю пізнього залізного віку, а також геометричні фігури зі срібла.

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Минулого року шукач скарбів-аматор з Норвегії зробив невелике, але важливе відкриття. Ну, принаймні наполовину відкриття: маленький шматок металу, який не має очевидного застосування, який він знайшов на фермі на західному узбережжі Норвегії, пише IFLS.

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Потім, зовсім недавно, розкрилася решта загадки. Інший ентузіаст-аматор натрапив на ще одну археологічну знахідку: масивний, багато прикрашений меч.

Як виявилося, обидві знахідки були частинами того самого артефакту.

"Ми зібрали цей D-подібний меч, як пазл. Він є одним із найбагатше прикрашених та найважчих типів мечів епохи вікінгів", — зазначила археологиня Енн Занетт Глорстад з Університету Осло в Норвегії.

[ + – ] Поки фахівцям вдалося відновити тільки рукоятку, але цього достатньо, щоб відчути величезну роботу, виконану під час створення меча

Поки фахівцям вдалося відновити лише ручку, але й цього достатньо, щоб відчути величезну роботу, яку виконано під час створення меча.

"Розглянути всі деталі на цей час важко. Проте декор рукояті включає елементи типового звіриного стилю пізнього залізного віку, а також геометричні фігури, зроблені зі срібла з так званою ювелірною технікою нієлло — суміш сульфідів срібла, свинцю та міді, за допомогою якої прикрашають вироби з металів, головним чином зі срібла", — розповіли дослідники.

Вік меча становить близько 1200 років і об'єднує близько 20 таких артефактів, які знайдені в Норвегії, хоча багато з них імпортовані. Попри те, що меч вікінгів виявили на одній зі стародавніх батьківщин вікінгів, він потрапив сюди з досить далекого місця — із Франкської держави чи Англії.

Такі мечі знайдені по всій Європі, наприклад, один з недавніх зразків виявили в гробниці IX століття на шотландському острові Егг.

[ + – ] Декор рукояті включає елементи типового звіриного стилю пізнього залізногої віку, а також геометричні фігури, зроблені зі срібла.

"Це означає, що відкриття становить великий інтерес і для фахівців з інших частин Європи. Як тільки меч буде належним чином збережено, університет зв'яжеться із закордонними дослідниками, щоб внести більше ясності у знахідку", — наголосила Глорстад.

На цей час походження меча залишається загадкою, хоча експерти мають кілька припущень. Великий, багато прикрашений меч із далекої країни було б важко дістати, не маючи досить високого соціального статусу, отже, очевидно, власник був багатою і важливою людиною.

Крім того, меч виявлений зовсім поруч із могилою багатої жінки вікінгів — "королеви Гаузель".

"Ми знали, що цей район має особливе значення, але те, що ми тут знайшли, було дуже несподіваним" — підсумували вчені.

Нагадаємо, що нещодавно експерти виявили інший не менш цікавий артефакт. Так, у Великій Британії вони натрапили на римський кулон у вигляді фалоса. Вчені раніше вже знаходили кулони у вигляді пенісів, але вони виготовлені з бронзи, а ця знахідка виготовлена зі срібла.