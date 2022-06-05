"Скарб нації": у Британії знайшли римський кулон у вигляді фалоса (фото)

У греко-римській культурі фалосу приділяли особливу увагу, оскільки він вважався символом родючості та домінування. Фігурки та зображення фалоса також використовували як талісман на удачу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Знайдений у Британії срібний кулон у вигляді фалоса набув статусу "скарбу нації", повідомляє Ancient Origins. Артефакт знайшла 73-річна дослідниця Венді Томпсон, яка за допомогою металошукача обстежила сільську місцевість. Знахідка єдина у своєму роді: фалічні зображення самі собою не рідкість, але срібний фалос знайдено вперше, пояснюють археологи.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"У Британії вже знаходили підвіски фалічної форми, але вони зазвичай були виготовлені з бронзи", — пояснює Венді Томпсон.

[ + – ] Венді Томпсон знайшла кулон у вигляді пеніса за допомогою металошукача

Спочатку артефакт датували віком 2000 років, пізніше це підтвердив експерт із Британського музею. Точну дату важко встановити, але дослідники відштовхуються від того, що Римське завоювання Британії почалося в 43 році н. е.

Розміри срібної підвіски становлять 3 см, а важить вона 9,7 г. Срібний пеніс виконаний у всіх анатомічних подробицях: можна, наприклад, розглянути крайню плоть, але яєчка відсутні.

Зрештою експерти віднесли кулон у вигляді срібного фалосу до розряду "національних скарбів" — настільки значущою для британської історії виявилася ця знахідка.

[ + – ] Довжина підвіски становить 3 см, а важить вона 9,7 г

Греко-римська одержимість фалосом

Римська імперія відома частим використанням фалічних образів. У греко-римській культурі фалосу приділяли особливу увагу, оскільки він вважався символом родючості та домінування. Фалічні символи були дуже поширені й асоціювалися з поклонінням "чоловічим" богам, таким як Діоніс і Гефест.

Зображення фалоса також використовували як талісман на удачу та для захисту від зла. Його можна було побачити на мозаїках і плитках по всій імперії. Фасцинус, особливе фалічне божество, шанувався як захисник від псування і пристріту, чаклунських чар і злих духів. Амулети у формі фалоса носили на шиї діти, щоб уберегтися від хвороб.

[ + – ] Римська імперія відома великою кількістю фалічних зображень

Іноді фалоси також використовувалися для позначення громадського стану власника. А римські полководці, готуючись до битви, використовували фалічну символіку, пеніс був символом, який використовується для оголошення про грандіозний і потужний наступ.

Нагадаємо, що раніше вчені виявили у Великій Британії камінь з вирізаним фалосом і видряпаним поруч образливим написом. Археологи вважають, що автор послання так висловив глибокий ступінь своєї образи на невідомого недруга.