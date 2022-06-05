"Скарб нації": у Британії знайшли римський кулон у вигляді фалоса (фото)
У греко-римській культурі фалосу приділяли особливу увагу, оскільки він вважався символом родючості та домінування. Фігурки та зображення фалоса також використовували як талісман на удачу.
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Знайдений у Британії срібний кулон у вигляді фалоса набув статусу "скарбу нації", повідомляє Ancient Origins. Артефакт знайшла 73-річна дослідниця Венді Томпсон, яка за допомогою металошукача обстежила сільську місцевість. Знахідка єдина у своєму роді: фалічні зображення самі собою не рідкість, але срібний фалос знайдено вперше, пояснюють археологи.
"У Британії вже знаходили підвіски фалічної форми, але вони зазвичай були виготовлені з бронзи", — пояснює Венді Томпсон.
Спочатку артефакт датували віком 2000 років, пізніше це підтвердив експерт із Британського музею. Точну дату важко встановити, але дослідники відштовхуються від того, що Римське завоювання Британії почалося в 43 році н. е.
Розміри срібної підвіски становлять 3 см, а важить вона 9,7 г. Срібний пеніс виконаний у всіх анатомічних подробицях: можна, наприклад, розглянути крайню плоть, але яєчка відсутні.
Зрештою експерти віднесли кулон у вигляді срібного фалосу до розряду "національних скарбів" — настільки значущою для британської історії виявилася ця знахідка.
Греко-римська одержимість фалосом
Римська імперія відома частим використанням фалічних образів. У греко-римській культурі фалосу приділяли особливу увагу, оскільки він вважався символом родючості та домінування. Фалічні символи були дуже поширені й асоціювалися з поклонінням "чоловічим" богам, таким як Діоніс і Гефест.
Зображення фалоса також використовували як талісман на удачу та для захисту від зла. Його можна було побачити на мозаїках і плитках по всій імперії. Фасцинус, особливе фалічне божество, шанувався як захисник від псування і пристріту, чаклунських чар і злих духів. Амулети у формі фалоса носили на шиї діти, щоб уберегтися від хвороб.
Іноді фалоси також використовувалися для позначення громадського стану власника. А римські полководці, готуючись до битви, використовували фалічну символіку, пеніс був символом, який використовується для оголошення про грандіозний і потужний наступ.
Нагадаємо, що раніше вчені виявили у Великій Британії камінь з вирізаним фалосом і видряпаним поруч образливим написом. Археологи вважають, що автор послання так висловив глибокий ступінь своєї образи на невідомого недруга.