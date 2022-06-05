"Сокровище нации": в Британии нашли римский кулон в виде фаллоса (фото)

В греко-римской культуре фаллосу уделяли особое внимание, так как он считался символом плодородия и доминирования. Фигурки и изображения фаллоса также использовали в качестве талисмана на удачу.

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Найденный в Британии серебряный кулон в виде фаллоса получил статус "сокровища нации", сообщает Ancient Origins. Артефакт обнаружила 73-летняя исследовательница Венди Томпсон, которая с помощью металлоискателя обследовала сельскую местность. Находка единственная в своем роде: фаллические изображения сами по себе не редкость, но серебряный фаллос найден в первый раз, поясняют археологи.

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"В Британии уже находили подвески фаллической формы, но они обычно были сделаны из бронзы", — поясняет Венди Томпсон.

[ + – ] Венди Томпсон нашла кулон в виде пениса с помощью металлоискателя

Первоначально артефакт датировали возрастом в 2000 лет, позже это подтвердил эксперт из Британского музея. Точную дату трудно установить, но исследователи отталкиваются от того факта, что Римское завоевание Британии началось в 43 году н. э.

Размеры серебряной подвески составляют 3 см, а весит она 9,7 г. Серебряный пенис выполнен во всех анатомических подробностях: можно, к примеру, рассмотреть крайнюю плоть, однако яички отсутствуют.

В итоге эксперты отнесли кулон в виде серебряного фаллоса к разряду "национальных сокровищ" — настолько значимой для британской истории оказалась эта находка.

[ + – ] Длина подвески составляет 3 см, а весит она 9,7 г

Греко-римская одержимость фаллосом

Римская империя известна частым использованием фаллических образов. В греко-римской культуре фаллосу уделяли особое внимание, так как он считался символом плодородия и доминирования. Фаллические символы были очень распространены и ассоциировались с поклонением "мужским" богам, таким как Дионис и Гефест.

Изображения фаллоса также использовали в качестве талисмана на удачу и для защиты от зла. Его можно было увидеть на мозаиках и плитках по всей империи. Фасцинус, особое фаллическое божество, почитался как защитник от порчи и сглаза, колдовских чар и злых духов. Амулеты в форме фаллоса носили на шее дети, чтобы уберечься от болезней.

[ + – ] Римская империя известна большим количеством фаллических изображений

Иногда фаллосы также использовались для обозначения общественного положения владельца. А римские полководцы, готовясь к битве, использовали фаллическую символику пенис был символом, используемым для объявления о грандиозном и мощном наступлении.

Напомним, что ранее ученые обнаружили в Великобритании камень с вырезанным фаллосом и выцарапанной рядом оскорбительной надписью. Археологи полагают, автор послания таким образом выразил глубокую степень своей обиды на неизвестного недруга.