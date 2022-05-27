Больше, чем обида. В Британии нашли камень с вырезанным фаллосом и оскорблением (фото)

Как отмечают эксперты, они уже не раз находили детские рисунки, относящихся к римским временам, но вот свидетельства публичных размолвок — крайне редко.

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Любой, кто посещал пабы и бары, несомненно видел на стенах туалетов множество каракуль и странные рисунки пенисов. Однако, как оказалось, это традиция, которая уходит корнями в далекое прошлое, пишет Metro.

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В ходе своих недавних археологических раскопок ученые, работающие на римских руинах на северо-востоке Англии, обнаружили 1800-летнюю надпись, оставленную разъяренным солдатом на камне. Надпись на латыни, нацарапанная рядом с рисунком фаллоса, гласит: "SECVNDINVS CACOR", что переводится как "Секундинус — г**внюк".

Находка была сделана в Виндоланде на севере Англии. Камень, который был найден под полом кавалерийской казармы IV века, имеет размеры 40 см в ширину и 15 см в высоту.

Как отмечают эксперты, они уже не раз находили детские рисунки, относящихся к римским временам, но вот свидетельства публичных размолвок встречаются крайне редко.

[ + – ] Человек, который это сделал, потратил несколько часов на то, чтобы аккуратно вырезать послание

"Человек, который это сделал, потратил несколько часов на то, чтобы аккуратно вырезать послание. Это было больше, чем простая обида", — рассказали ученые.

Виндоланда была римским фортом, стоявшим к югу от стены, которая делила Великобританию пополам и отмечала северную границу империи. Археологические раскопки на этом месте показывают, что форт существовал еще до стены Адриана и использовался с 85 по 370 год н.э.

Эксперты полагают, что им потребуется еще 150 лет, чтобы раскопать все это место, и они готовы найти более древние надписи.

Ничего удивительного в том, что эксперты нашли изображение пениса — нет. Римские мальчики оставляли эти рисунки повсюду в качестве некого амулета, желая, чтобы им повезло. Но когда кто-то приходит и переворачивает эту удачу и добавляет более грубый комментарий о другом римском солдате, это веселое и в то же время очень редкое событие.

"Довольно интересно найти свидетельства конфликтов между собратьями-римлянами. Они напоминает нам о том, что 2 000 лет назад люди испытывали такие же чувства, как и мы сейчас", — заключили исследователи.

Напомним, что ранее в Британии откопали древние ямы, заполненные телами. Как оказалось, это были жертвы чумы, которых похоронили в деревянные гробы, выстроенные в ряд.