Больше, чем обида. В Британии нашли камень с вырезанным фаллосом и оскорблением (фото)
Как отмечают эксперты, они уже не раз находили детские рисунки, относящихся к римским временам, но вот свидетельства публичных размолвок — крайне редко.
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Любой, кто посещал пабы и бары, несомненно видел на стенах туалетов множество каракуль и странные рисунки пенисов. Однако, как оказалось, это традиция, которая уходит корнями в далекое прошлое, пишет Metro.
В ходе своих недавних археологических раскопок ученые, работающие на римских руинах на северо-востоке Англии, обнаружили 1800-летнюю надпись, оставленную разъяренным солдатом на камне. Надпись на латыни, нацарапанная рядом с рисунком фаллоса, гласит: "SECVNDINVS CACOR", что переводится как "Секундинус — г**внюк".
Находка была сделана в Виндоланде на севере Англии. Камень, который был найден под полом кавалерийской казармы IV века, имеет размеры 40 см в ширину и 15 см в высоту.
Как отмечают эксперты, они уже не раз находили детские рисунки, относящихся к римским временам, но вот свидетельства публичных размолвок встречаются крайне редко.
"Человек, который это сделал, потратил несколько часов на то, чтобы аккуратно вырезать послание. Это было больше, чем простая обида", — рассказали ученые.
Виндоланда была римским фортом, стоявшим к югу от стены, которая делила Великобританию пополам и отмечала северную границу империи. Археологические раскопки на этом месте показывают, что форт существовал еще до стены Адриана и использовался с 85 по 370 год н.э.
Эксперты полагают, что им потребуется еще 150 лет, чтобы раскопать все это место, и они готовы найти более древние надписи.
Ничего удивительного в том, что эксперты нашли изображение пениса — нет. Римские мальчики оставляли эти рисунки повсюду в качестве некого амулета, желая, чтобы им повезло. Но когда кто-то приходит и переворачивает эту удачу и добавляет более грубый комментарий о другом римском солдате, это веселое и в то же время очень редкое событие.
"Довольно интересно найти свидетельства конфликтов между собратьями-римлянами. Они напоминает нам о том, что 2 000 лет назад люди испытывали такие же чувства, как и мы сейчас", — заключили исследователи.
Напомним, что ранее в Британии откопали древние ямы, заполненные телами. Как оказалось, это были жертвы чумы, которых похоронили в деревянные гробы, выстроенные в ряд.