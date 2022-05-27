Більше, ніж образа. У Британії знайшли камінь із вирізаним фалосом та образою (фото)

Як зазначають експерти, вони вже не раз знаходили дитячі малюнки, що належать до римських часів, але свідчення публічних суперечок — вкрай рідко.

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Будь-хто, хто відвідував паби та бари, безперечно бачив на стінах туалетів безліч каракуль та дивні малюнки пенісів. Проте, як виявилося, це традиція, яка сягає корінням у далеке минуле, пише Metro.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок вчені, які працюють на римських руїнах на північному сході Англії, виявили 1800-річний напис, залишений розлюченим солдатом на камені. Напис латиною, написаний поруч із малюнком фалоса, говорить: "SECVNDINVS CACOR", що перекладається як "Секундінус — г**внюк".

Знахідка зроблена у Віндоланді на півночі Англії. Камінь, знайдений під підлогою кавалерійської казарми IV століття, має розміри 40 см завширшки й 15 см заввишки.

Як зазначчають експерти, вони вже не раз знаходили дитячі малюнки, що належать до римських часів, але свідчення публічних суперечок зустрічаються вкрай рідко.

[ + – ] Людина, яка це зробила, витратила кілька годин на те, щоб акуратно вирізати послання

"Людина, яка це зробила, витратила кілька годин на те, щоб акуратно вирізати послання. Це було більше, ніж проста образа", — розповіли вчені.

Віндоланда був римським фортом, що стояли на південь від стіни, яка ділила Велику Британію навпіл і позначала північний кордон імперії. Археологічні розкопки тут показують, що форт існував ще до стіни Адріана і використовувався з 85 по 370 рік н.е.

Експерти вважають, що їм потрібно ще 150 років, щоб розкопати все це місце, і вони готові знайти давніші написи.

Нічого дивного, що експерти знайшли зображення пеніса — нема. Римські хлопчики залишали ці малюнки всюди як деякий амулет, бажаючи, щоб їм пощастило. Але коли хтось приходить і перевертає цей успіх і додає більш грубий коментар про іншого римського солдата, це весела і водночас дуже рідкісна подія.

"Досить цікаво знайти свідчення конфліктів між побратимами-римлянами. Вони нагадують нам про те, що 2 000 років тому люди відчували такі самі почуття, як і ми зараз", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, що раніше у Британії відкопали стародавні ями, заповнені тілами. Як виявилося, це були жертви чуми, яких поховали в дерев'яні труни, вишикувані в ряд.