Чумна яма. У Британії археологи розкопали поховання жертв "Чорної смерті" (фото)

Археологи знайшли 40 скелетів, але що найцікавіше, більшість із них були поміщені в дерев'яні труни, акуратно викладені в ряд.

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У Великій Британії в ході своїх недавніх археологічних розкопок під станцією Ліверпуль-Стріт археологи виявили масове поховання жертв чуми. Цвинтар містив близько 40 скелетів, пише Belfast live.

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Аналіз учених показав, що ці люди померли від чуми в XVI столітті. Як зазначають учені, це перше поховання в Лондоні, яке не було пов'язане з церквою чи релігійною установою.

[ + – ] Аналіз учених показав, що ці люди померли від чуми в XVI столітті

"Важливо зазначити, що незважаючи на те, що скелети були жертвами чуми, вони не становлять небезпеки для здоров'я людей сьогодні. Після того, як тіло померло та було поховано, чума на тілі зберігається не дуже довго. Це не жива бактерія, тому вона не може поширювати інфекції в сучасному світі", — розповів провідний автор дослідження вчений Майкл Гендерсон із Музею лондонської археології.

Яма для масового поховання, яку виявили експерти, була площею близько 2,3 м². У ній було 40 людей, досить щільно розміщених одне до одного. Але що найцікавіше, більшість із них були поміщені в дерев'яні труни, які були акуратно вишикувані в ряд.

Здавалося, що тіла були поховані гідним і належним чином, навіть під час такої великої та катастрофічної події, як чума. З цієї ями вчені змогли взяти зразки із зубів 20 осіб. Зуби подібні до капсул часу та добре зберігають ДНК.

[ + – ] П'ятеро знайдених тіл були заражені чумою, коли були живі

"П'ятеро з цих людей були заражені чумою, коли були живі. Цілком імовірно, що вони померли від чуми в XVI столітті, а до цього чума XVI століття не була ідентифікована генетично у Великій Британії, так що для нас це було досить великим досягненням. Це перше свідчення такого роду в країні, хоч ми не можемо точно визначити рік", — зазначили вчені.

Усі знають про велику епідемію чуми 1665 року, від якої померло близько 100 000 лондонців, але люди не так добре знають, що протягом 30 років були й інші хвилі чуми.

"Це відкриття допомогло нам дізнатися більше про те, як чума проявляється сьогодні та як вона може поширюватись по всьому світу", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії здійснили інше не менш цікаве відкриття. Археологи натрапили на велике кам'яне коло епохи неоліту, який формою нагадувало підкову. Як вважають учені, воно могло використовуватися давніми людьми для зборів і ритуальних дій.