Чумная яма. В Британии археологи раскопали захоронение жертв "Черной смерти" (фото)

Археологи нашли 40 скелетов, но что самое интересное, большинство из них были помещены в деревянные гробы, аккуратно выстроенные в ряд.

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В Великобритании в ходе своих недавних археологических раскопок под станцией Ливерпуль-Стрит археологи обнаружили массовое захоронения жертв чумы. Кладбище содержало около 40 скелетов, пишет Belfast live.

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Анализ ученых показал, что эти люди умерли от чумы в XVI веке. Как отмечают ученые, это первое захоронение в Лондоне, которое не было связано с церковью или религиозным учреждением.

[ + – ] Анализ ученых показал, что эти люди умерли от чумы в XVI веке

"Важно отметить, что несмотря на то, что скелеты были жертвами чумы, они не представляет опасности для здоровья людей сегодня. После того, как тело умерло и было похоронено, чума на теле сохраняется не очень долго. Это не живая бактерия, поэтому она не может распространять инфекции в современном мире", — рассказал ведущий автор исследования ученый Майкл Хендерсон из Музея лондонской археологии.

Яма для массового захоронения, которую нашли эксперты, была площадью около 2,3 м². В ней находилось 40 человек, довольно плотно размещенных друг с другом. Но что самое интересное, большинство из них были помещены в деревянные гробы, которые были аккуратно выстроены в ряд.

Казалось, что тела были похоронены достойным и надлежащим образом, даже во время такого большого и катастрофического события, как чума. Из этой ямы ученые смогли взять образцы с зубов 20 особей. Зубы подобны капсулам времени и хорошо сохраняют ДНК.

[ + – ] Пятеро из найденных тел были заражены чумой, когда были живы

"Пятеро из этих людей были заражены чумой, когда были живы. Весьма вероятно, что они умерли от чумы в XVI веке, а до этого чума XVI века не была идентифицирована генетически в Великобритании, так что для нас это было довольно большим достижением. Это первое свидетельство такого рода в стране, хотя мы не можем точно определить год", — отметили ученые.

Все знают о великой эпидемии чумы 1665 года, от которой умерло около 100 000 лондонцев, но люди не так хорошо осведомлены о том, что в течение 30 лет были и другие волны чумы.

"Это открытие помогло нам узнать больше о том, как чума проявляется сегодня и как она может распространяться по всему миру", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее в Великобритании совершили другое не менее интересное открытые. Так археологи наткнулись на большой каменный круг эпохи неолита, который по форме напоминал подкову. Как считают ученые, он мог использоваться древними людьми для собраний и ритуальных действий.