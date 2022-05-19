В форме подковы. В Британии нашли огромнейший каменный круг эпохи неолита (фото)

По мнению ученых, загадочный круг мог использоваться для собраний и ритуалов.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в Корнуолле ученые обнаружили доисторический каменный круг в Кастильи-Хендж, пишет ITW News.

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Добровольцы очистили древнее ритуальное место от папоротника и кустарника, чтобы группа экспертов смогла нанести каменный круг на карту, используя современные методы съемки. Они обнаружили по крайней мере 7 равномерно расположенных ям, образующих форму кривой подковы.

Что примечательно, это второй такой круг в Корнуолле. Кастильи-Хендж представляет собой насыпь круглой или овальной формы со рвом по внутреннему краю, построенный в период неолита между 3000 и 2500 годами до н.э.

[ + – ] Обнаруженное учеными ритуальное место в форме подковы

Исследователи считают, что ямы в Кастильи, возможно, когда-то образовывали полное кольцо и могли использоваться для собраний и ритуалов. Также у экспертов есть свидетельства того, что в средние века Кастильи-Хендж использовался как театр, а во время гражданской войны в Англии в качестве огневой точки.

"Исследования в Кастильи-Хендже дали нам более глубокое понимание сложности этого места и его важности для истории Корнуолла на протяжении тысячелетий. Это поможет нам принять решение о том, как управлять памятником и представлять его, чтобы им могли наслаждаться будущие поколения", — рассказали ученые.

Кастильи-Хендж внесен в Реестр, находящегося под угрозой наследия, потому что из-за его расположения за ним трудно ухаживать, и в результате земляные валы и внутренняя часть сильно заросли папоротником.

Напомним, что ранее археологи смогли выяснить, что раньше было на месте Стоунхенджа. Как оказалось, исторический памятник не был совсем пустынным, еще до появления первых камней на его территории находились тысячи доисторических ям.