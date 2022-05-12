Археологи узнали, что раньше было на месте Стоунхенджа (фото)

Как выяснили ученые, много тысячелетий назад Стоунхендж, на самом деле не был совсем пустынным лугом.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в окрестностях Стоунхенджа эксперты обнаружили тысячи доисторических ям, что, по словам археологов, радикально меняет их представление о древнем ландшафте, пишет Express.

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Самая большая из обнаруженных ям шириной 4 м и глубиной 2 м примечательна тем, что является самым древним следом человеческой деятельности, обнаруженным на Солсберийской равнине.

По словам археологов из Бирмингемского и Гентского университетов, эта яма датируется более чем 10 000 годами раннего мезолита, или среднего каменного века, когда Британия была вновь заселена охотниками-собирателями после последнего ледникового периода.

[ + – ] Самая большая из обнаруженных ям шириной 4 м и глубиной 2 м

"Мы обнаружили некоторые из самых ранних свидетельств человеческой деятельности, ранее не исследованных в ландшафте Стоунхенджа", — рассказали ученые.

Эта находка делает местность вокруг Стоунхенджа самой большой из известных ям раннего мезолита во всей северо-западной Европе. Также это означает, что этот район был особым местом для сообществ охотников-собирателей за тысячи лет до того, как были установлены первые камни.

6 больших ям, раскопанных в ходе исследования, специалисты датировали периодом от 8 000 лет до н.э. (ранний мезолит) до 1 300 лет до н.э. (средний бронзовый век).

[ + – ] 6 больших ям, раскопанных в ходе исследования, специалисты датировали периодом от 8 000 лет до н.э. до 1 300 лет до н.э.

Мезолитические ямы, по словам команды, судя по их размерам и форме, скорее всего, были вырыты в качестве охотничьей ловушки для крупной дичи. Картографирование расположения ям показало, что они сгруппированы в местах, которые неоднократно посещались на протяжении тысячелетий, особенно на возвышенностях к востоку и западу от Стоунхенджа, вероятно, из-за открывающегося с них вида на ландшафт.

"От охотников-собирателей раннего голоцена до обитателей ферм и полевых систем более позднего бронзового века, археологические находки, которые мы обнаруживаем, является результатом сложного и постоянно меняющегося освоения ландшафта", — заключили эксперты.

Также они добавили, что полученные результаты помогут пролить новый свет на важность расположения Стоунхенджа, а использованные методы радикально изменили их понимание древних ландшафтов.

Напомним, что ранее ученым удалось подтвердить, что Стоунхендж выполнял роль солнечного календаря. Помимо этого, они также узнали, каким именно образом он работал.