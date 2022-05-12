Археологи дізналися, що раніше було на місці Стоунхенджу (фото)

Як з'ясували вчені, багато тисячоліть тому Стоунхендж, насправді не був зовсім пустинним лугом.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок на околицях Стоунхенджу експерти виявили тисячі доісторичних ям, що, за словами археологів, радикально змінює їхнє уявлення про стародавній ландшафт, пише Express.

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Найбільша з виявлених ям шириною 4 м та глибиною 2 м примітна тим, що є найдавнішим слідом людської діяльності, виявленим на Солсберійській рівнині.

За словами археологів з Бірмінгемського та Гентського університетів, цю яму датують понад 10 000 роками раннього мезоліту, або середньої кам'яної доби, коли Британію знову заселили мисливці-збирачі після останнього льодовикового періоду.

[ + – ] Найбільша з виявлених ям шириною 4 м та глибиною 2 м

"Ми виявили деякі з ранніх доказів людської діяльності, раніше не досліджених у ландшафті Стоунхенджу", — розповіли вчені.

Ця знахідка робить територію навколо Стоунхенджу найбільшою з відомих ям раннього мезоліту у всій північно-західній Європі. Також це означає, що цей район був особливим місцем для спільнот мисливців-збирачів за тисячі років до того, як встановлено перше каміння.

6 великих ям, розкопаних під час дослідження, фахівці датували періодом від 8000 років до н.е. (ранній мезоліт) до 1300 років до н.е. (середній бронзовий вік).

[ + – ] 6 великих ям, розкопаних під час дослідження, фахівці датували періодом від 8000 років до н.е. до 1300 років до н.е.

Мезолітичні ями, за словами команди, судячи з їх розмірів і форми, найімовірніше, вириті як мисливська пастка для великої дичини. Картографування розташування ям показало, що вони згруповані в місцях, які неодноразово відвідували протягом тисячоліть, особливо на височинах на схід і захід від Стоунхенджу, ймовірно, через вид, що відкривається з них, на ландшафт.

"Від мисливців-збирачів раннього голоцену до мешканців ферм і польових систем пізнішої бронзової доби, археологічні знахідки, які ми виявляємо, є результатом складного освоєння ландшафту, що постійно змінюється", — підсумували експерти.

Також вони додали, що отримані результати допоможуть пролити нове світло на важливість розташування Стоунхенджу, а використані методи радикально змінили їхнє розуміння стародавніх ландшафтів.

Нагадаємо, що раніше вченим вдалося підтвердити, що Стоунхендж виконував роль сонячного календаря. Крім цього, вони також дізналися, як саме він працював.