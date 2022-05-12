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Археологи дізналися, що раніше було на місці Стоунхенджу (фото)

Юлія Чайка
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Стоунхендж, каміння, трава, фото

Як з'ясували вчені, багато тисячоліть тому Стоунхендж, насправді не був зовсім пустинним лугом.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок на околицях Стоунхенджу експерти виявили тисячі доісторичних ям, що, за словами археологів, радикально змінює їхнє уявлення про стародавній ландшафт, пише Express.

Найбільша з виявлених ям шириною 4 м та глибиною 2 м примітна тим, що є найдавнішим слідом людської діяльності, виявленим на Солсберійській рівнині.

За словами археологів з Бірмінгемського та Гентського університетів, цю яму датують понад 10 000 роками раннього мезоліту, або середньої кам'яної доби, коли Британію знову заселили мисливці-збирачі після останнього льодовикового періоду.

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Найбільша з виявлених ям шириною 4 м та глибиною 2 м

"Ми виявили деякі з ранніх доказів людської діяльності, раніше не досліджених у ландшафті Стоунхенджу", — розповіли вчені.

Ця знахідка робить територію навколо Стоунхенджу найбільшою з відомих ям раннього мезоліту у всій північно-західній Європі. Також це означає, що цей район був особливим місцем для спільнот мисливців-збирачів за тисячі років до того, як встановлено перше каміння.

6 великих ям, розкопаних під час дослідження, фахівці датували періодом від 8000 років до н.е. (ранній мезоліт) до 1300 років до н.е. (середній бронзовий вік).

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6 великих ям, розкопаних під час дослідження, фахівці датували періодом від 8000 років до н.е. до 1300 років до н.е.

Мезолітичні ями, за словами команди, судячи з їх розмірів і форми, найімовірніше, вириті як мисливська пастка для великої дичини. Картографування розташування ям показало, що вони згруповані в місцях, які неодноразово відвідували протягом тисячоліть, особливо на височинах на схід і захід від Стоунхенджу, ймовірно, через вид, що відкривається з них, на ландшафт.

"Від мисливців-збирачів раннього голоцену до мешканців ферм і польових систем пізнішої бронзової доби, археологічні знахідки, які ми виявляємо, є результатом складного освоєння ландшафту, що постійно змінюється", — підсумували експерти.

Також вони додали, що отримані результати допоможуть пролити нове світло на важливість розташування Стоунхенджу, а використані методи радикально змінили їхнє розуміння стародавніх ландшафтів.

Нагадаємо, що раніше вченим вдалося підтвердити, що Стоунхендж виконував роль сонячного календаря. Крім цього, вони також дізналися, як саме він працював.