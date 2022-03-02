Вчені підтвердили, що Стоунгендж був сонячним календарем

Ідея про те, що коло каменів є календарем, далеко не нова, але як саме він працював, і досі залишалося загадкою.

Усіх людей вже давно цікавить навіщо древні жителі Стоунгенджу використовували цей знаменитий доісторичний пам'ятник. У своєму новому дослідженні вчені дійшли висновку, що це був сонячний календар, у якому рік складався з 365,25 доби, пише IFLS.

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Ідея про те, що коло каменів є календарем, далеко не нова, але досі було багато розбіжностей щодо того, як саме він працював.

Як показує нове дослідження, 30 сарсенових каменів, які утворюють коло, були одним сонячним днем місяця. Місяць поділявся на десятиденні "тижні". Початок кожного такого "тижня" позначав камінь помітно меншого розміру.

12 місяців по 30 днів становили 360 днів, інші 5 днів, що позначають завершення сонячного року, відзначали з допомогою п'яти структур трилітів у формі підкови. Вони розташовані на видному місці в центрі пам'ятника. Завдяки чотирьом каменям, розташованим зовні, додатковий день можна було додавати кожні чотири роки.

[ + – ] Короткий опис того, як елементи в Стоунгенджі можуть створювати сонячний календар

Як зазначають вчені, функція цього календаря не полягала в тому, щоб мешканці дізналися, що сьогодні середа, 2 березня 2022 року н.е. і навіть не в тому, щоб повідомляти фермери, коли садити насіння або коли збирати врожай. Функція такого монументального календаря полягала в тому, щоб позначати важливі урочистості та свята.

Насправді сонячний календар, що складається з 365,25 дня, зустрічався і в інших місцях. На думку Тіма Дарвілла, вченого з Борнмутського університету, таку календарну систему могли завезти до Великобританії, коли люди подорожували Європою.

Використання такого календаря можна спостерігати й в інших частинах старого світу, коли будували Стоунгендж. Цей календар часто називають давньоєгипетським, хоча його використовували далеко за межами Єгипту. Він став основою для багатьох сучасних календарів, які ми звикли використовувати сьогодні.

Приблизно під час будівництва Стоунгенджу Європою поширилися сонячні культи, що починаються від єгипетського культу Ра. Завдяки культурам, що зародилися в Середземному морі, багато ідей могли поширюватися далеко за межами одного поселення, і щось на зразок календаря, можливо, дійшло й до Британії.