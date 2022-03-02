Ученые подтвердили, что Стоунхендж был солнечным календарем

Идея о том, что круг камней является календарем, далеко не нова, но как именно он работал до сих пор оставалось загадкой.

Всех людей уже давно интересует для чего древние обитатели Стоунхенджа использовали этот знаменитый доисторический памятник. В своем новом исследовании ученые пришли к выводу, что это был солнечный календарь, в котором год состоял из 365,25 суток, пишет IFLS.

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Идея о том, что круг камней является календарем, далеко не нова, но до сих пор было много разногласий по поводу того, как именно он работал.

Как показывает новое исследование, 30 сарсеновых камней, которые образуют круг, представляли собой один солнечный день месяца. Месяц был разделен на десятидневные "недели". Начало каждой такой "недели" обозначалось камнем заметно меньшего размера.

12 месяцев по 30 дней составляли 360 дней, а остальные 5 дней, обозначающие завершения солнечного года, отмечали с помощью пяти структур трилитов в форме подковы. Они расположены на видном месте в центре памятника. Благодаря четырем камням, расположенным снаружи, дополнительный день можно было добавлять каждые четыре года.

[ + – ] Краткое описание того, как элементы в Стоунхендже могут создавать солнечный календарь

Как отмечают ученые, функция этого календаря не заключалась в том, чтобы жители узнали, что сегодня среда, 2 марта 2022 года н.э. и даже не в том, чтобы сообщать фермерам, когда сажать семена или когда собирать урожай. Функция такого монументального календаря заключалась в том, чтобы отмечать важные торжества и праздники.

На самом деле, солнечный календарь, состоящий из 365,25 дней встречался и в других местах. По мнению Тима Дарвилла, ученого из Борнмутского университета, подобная календарная система могла быть завезена в Великобританию, когда люди путешествовали по Европе.

Использование такого календаря можно наблюдать и в других частях старого света в то же время, когда строился Стоунхендж. Этот календарь часто называют древнеегипетским, хотя он использовался далеко за пределами Египта. Он стал основой для многих современных календарей, которые мы привыкли использовать сегодня.

Примерно во время строительства Стоунхенджа по Европе распространились солнечные культы, берущие начало от египетского культа Ра. Благодаря перемещающимся культурам, зародившимся в Средиземном море, многие идеи могли распространяться далеко за пределами одного поселения, и что-то вроде календаря, возможно, дошло и до Британии.